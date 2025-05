Wim Kieft: 'Onbegrijpelijk dat hij over het hoofd is gezien als Ajax-trainer'

Wim Kieft heeft zijn bedenkingen bij de keuze van Ajax voor het trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer. Volgens de columnist van De Telegraaf was Michael Reiziger een betere kandidaat geweest, als Ajax per se een trainer wilde die de club goed kent.

Keizer werd midden in het seizoen 2017/18 ontslagen bij Ajax, terwijl Heitinga niet verder mocht als hoofdtrainer na een half jaar op inteirm-basis in het slot van 2022/23. “Misschien is er voor de clubleiding een verklaring te bedenken dat ze nu wel goed genoeg zijn voor Ajax; Heitinga en Keizer komen voor iedereen in eerste instantie binnen als ongeschikt bevonden”, stelt Kieft. “Wil je per se voor iemand met een Ajax-achtergrond kiezen, dan begrijp je niet waarom Michael Reiziger over het hoofd is gezien. Zo iemand komt schoon binnen, was eerder met Jong Ajax kampioen van de Eerste Divisie, een goede assistent-trainer bij Ajax en doet het uitstekend als bondscoach van Jong Oranje.”

Artikel gaat verder onder video

Kieft weet dat Reiziger deze week zijn contract bij de KNVB verlengde tot de zomer van 2027. “Maar als Ajax hem serieus had genomen als kandidaat, dan zou Reiziger zijn gekomen.” Wel snapt Kieft dat niet elke trainer haalbaar is voor Ajax. “Vroeger gingen ze op hun blote knieën naar Amsterdam, maar tegenwoordig weigeren ze soms liever. Voor Heitinga en Keizer is het wellicht hun enige kans op eerherstel, andere trainers kijken het liever een jaartje aan. Wie de selectie doorneemt, weet dat er een grote, bijna onmogelijke uitdaging ligt te wachten bij Ajax. Dat had Francesco Farioli allang door en daarom zal de Italiaan er ook wel tussenuit gepiept zijn. Hij wist als geen ander dat de kwaliteiten matig zijn en de blessures veelvuldig.”

'Berghuis niet meer de speler van Feyenoord'

De nieuwe trainer heeft in ieder geval een voorhoede die volgens Kieft niet aan de vereisten voldoet. “Mika Godts is een talent en moet nog bewijzen of hij wel of niet goed genoeg is. Bertrand Traoré geeft vaker niet dan wel thuis. Met Wout Weghorst wil je niet beginnen in de spits. Met Brian Brobbey wel, maar die scoort niet. Steven Berghuis is allang niet meer de aanvaller van Feyenoord en zijn eerste seizoen bij Ajax. Hij raakt op leeftijd, is blessuregevoelig en wispelturiger dan ooit”, merkt Kieft op. “Berghuis wordt niet beter. In de achterhoede zijn Jorrel Hato en Youri Baas niet veel meer dan talenten. De backs zijn matig en met Josip Sutalo kan je nooit tegen de middenlijn verdedigen en dan staat er een keeper van 41 jaar. Je moet bijna levensmoe zijn, wil je daarin stappen. Want er moet ook aantrekkelijker voetbal gespeeld worden dan afgelopen seizoen.”

Was Michael Reiziger een betere optie geweest voor Ajax? Laden... 60.9% Ja 39.1% Nee 64 stemmen

