Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in'

Cristian Willaert vreest dat Ajax een verkeerde keuze maakt met de naderende aanstelling van John Heitinga en Marcel Keizer. De ESPN-verslaggever vermoedt dat de Amsterdammers met het duo de kwaliteiten van één hoofdtrainer 'uitgesmeerd over twee personen' willen binnenhalen. Willaert stipt aan dat een dergelijke constructie bij PSV faliekant is mislukt in het seizoen 2022/23.

Willaert bevestigt woensdagavond in Voetbalpraat dat Ajax de komst van Heitinga en Keizer zo goed als rond heeft. Met beide oud-trainers zouden de Amsterdammers reeds een akkoord hebben bereikt, enkel met Heitinga's huidige werkgever Liverpool zouden de laatste plooien nog gladgestreken moeten worden. Transfergoeroe Fabrizio Romano kwam in de nacht van dinsdag op woensdag met de primeur over de terugkeer van Heitinga op het oude nest en schreef toen dat de kans een deal tussen Ajax en Liverpool dusdanig waarschijnlijk was dat The Reds reeds op zoek zijn naar een vervanger voor de assistent van hoofdtrainer Arne Slot.

"Kun je een ideaalprofiel voor een hoofdtrainer uitsmeren over een hoofdtrainer en een assistent, over twee verschillende personen?", vraagt Willaert zich in Voetbalpraat hardop af. "Ik denk dat Ajax daarvoor gekozen heeft, dat is een beetje speculatief. Maar ik denk dat dat niet werkt, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat je de ideale skills kunt uitsmeren over een hele staf", aldus de verslaggever. "Ik begrijp Ajax ook wel", vervolgt Willaert zijn betoog. "Er is wel degelijk een voordeel aan om een nu Nederlander met meer een Ajax-profiel binnen te halen. Je wil na Farioli niet wéér een buitenlandse trainer die na een jaar weggaat. Maar: ik vraag me af of dit werkt. Het is natuurlijk al vaker vertoond."

Willaert wijst vervolgens naar PSV, waar Ruud van Nistelrooij in de zomer van 2022 met de ervaren Fred Rutten aan zijn zijde aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie begon. De samenwerking verliep echter verre van vlekkeloos ('die vochten elkaar de tent uit', zegt Willaert). Van Nistelrooij stapte uiteindelijk één speelronde voor het einde van de competitie op. "Ik denk dat het heel lastig is, maar ik zeg niet onmogelijk. Heitinga en Keizer kennen elkaar goed, ze hebben al eerder samengewerkt", verwijst Willaert naar het seizoen 2016/17, toen Heitinga als assistent van Keizer fungeerde bij Jong Ajax. Willaert kan ongeveer reconstrueren hoe Ajax uiteindelijk op de duo-constructie is uitgekomen. "Ik heb begrepen dat in eerste instantie Keizer benaderd is om hoofdtrainer te worden. Die zei: 'Ik ben wel geïnteresseerd, maar ik wil op de achtergrond, niet als hoofdtrainer'. Daarom zijn ze nu uiteindelijk tot deze constructie gekomen", aldus Willaert.

Vink: 'Duo Heitinga-Keizer meest logische keuze'

Voormalig Ajax-speler Marciano Vink ziet het minder somber in. "Ik denk dat dit voor mij de meest logische keuze, als Ten Hag al bezet blijkt. Ze hebben bij Jong Ajax samen écht heel goed werk gedaan, ze zijn als tweede geëindigd." Dat Keizers korte dienstverband als hoofdtrainer van Ajax in 2017 uitliep op een deceptie wijt Vink bovendien voor een belangrijk deel aan de trieste gebeurtenissen rond Abelhak Nouri. De middenvelder zakte tijdens een oefenwedstrijd in de voorbereiding plotseling ineen en liep daarbij blijvende hersenschade op. "Een reële kans om zijn stempel te drukken was er niet echt", aldus Vink.

