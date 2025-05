Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots'

Chris Woerts kondigt live in De Oranjezomer het vertrek van bij Ajax aan. De sportmarketeer zegt dat Henderson op dit moment het allerhoogste salaris van alle spelers in de Eredivisie ontvangt, maar weet zeker dat Henderson zijn loopbaan voort zal gaan zetten bij zijn oude liefde Sunderland.

In de talkshow wordt de contractverlenging van Lamine Yamal bij FC Barcelona besproken. Het zeventienjarige supertalent gaat er met zijn nieuwe verbintenis financieel enorm op vooruit. Presentator Johnny de Mol, die bij absentie van de zieke Hélène Hendriks het programma runt, vraagt zijn tafelgasten vervolgens of zij weten wie in Nederland het meest verdient. "Dat zal jouw vader wel zijn, denk ik", grapt sidekick Rutger Castricum tot hilariteit van de andere gasten en het publiek.

De Mol heeft het uiteraard over voetballers in de Eredivisie, Woerts heeft het juiste antwoord paraat. "Dat is een speler van Ajax, die club voert trouwens met alles de ranglijsten aan qua uitgaven. Maar het is Jordan Henderson, die zit rond de 4,6 miljoen euro per jaar. Maar hij gaat weg bij Ajax, ik weet zeker dat hij naar zijn oude liefde teruggaat. Het gepromoveerde Sunderland, daar is hij opgegroeid. Ik heb er zelf gewerkt, toen speelde hij bij Sunderland. Hij gaat terug naar zijn roots", aldus de sportmarketeer.

VIDEO - Chris Woerts weet het zeker: 'Jordan Henderson keert terug bij Sunderland'

