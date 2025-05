'Oude liefde overweegt Henderson terug te halen'

Sunderland overweegt deze zomer terug te halen naar Engeland, zo meldt talkSPORT. De 34-jarige aanvoerder van Ajax begon zijn carrière bij The Black Cats en was zaterdag nog aandachtig toeschouwer bij de finale van de play-offs, waarin Sunderland afrekende met Sheffield United en daardoor promotie afdwong naar de Premier League.

Henderson speelde tot de zomer van 2011 voor Sunderland en werd daarna verkocht aan Liverpool, waar hij liefst twaalf seizoenen zou blijven. De middenvelder speelde bijna vijfhonderd officiële duels voor The Reds en droeg jarenlang de aanvoerdersband. In die hoedanigheid mocht hij in 2019 de Champions League-trofee in ontvangst nemen. Een jaar later kroonde hij zich met Liverpool voor het eerst in dertig jaar tijd weer tot landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Boskamp: 'Ben je nou helemaal gestoord geworden? Hij maakt Ajax toch niet beter, man!'

In de zomer van 2023 scheidden de wegen van Henderson en Liverpool en tekende de middenvelder een lucratief contract bij het Saudische Al-Ettifaq. Al snel kreeg hij echter spijt van zijn overstap, wat er toe leidde dat Henderson zijn verbintenis al na een halfjaar afkocht om vervolgens transfervrij neer te strijken in Amsterdam. De middenvelder kende een moeizame start bij Ajax, maar was dit seizoen zowel op het veld als daarbuiten van grote waarde voor het elftal van Francesco Farioli. Ajax zou echter van het forse salaris van Henderson af willen, zo klonk het eerder deze week al. Daarnaast zijn er sinds april fiscaal gezien geen belemmeringen meer om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Tot die tijd was Henderson naar verluidt nog miljoenen aan belasting verschuldigd bij een hernieuwd dienstverband in zijn vaderland.

LEES OOK: Grootste verlies in clubhistorie dreigt voor Ajax

Bij Sunderland weet men inmiddels voldoende: de clubleiding acht het 'waarschijnlijk' dat Henderson deze zomer vertrekt bij Ajax, waar zijn contract nog doorloopt tot de zomer van 2026. De kersverse promovendus zou dan ook willen toeslaan en Henderson terug willen halen: "De clubleiding gelooft dat hij waardevolle ervaring zou toevoegen aan het jonge team", klinkt het bij talkSPORT. Henderson zelf staat volgens het medium ook open voor een terugkeer in het Stadium of Light.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd' 🔗

👉 Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’ 🔗

👉 Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler 🔗