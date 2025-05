'Ajax zet deur open voor grote naam: club wil van zijn salaris af'

In de podcast van De Telegraaf weet Ajax-watcher Mike Verweij te vertellen dat mogelijk gaat vertrekken uit Amsterdam. Volgens Verweij wil de club van de Engelse aanvoerder af vanwege zijn torenhoge salaris en lijkt een vertrek van hem dit seizoen dan ook steeds waarschijnlijker te worden. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2026, maar de club lijkt open te staan voor een breuk.

De Engelsman, één van de grootverdieners bij de Amsterdammers, was onlangs op de tribune te vinden tijdens het promotieduel van Sunderland. De club uit Noordoost Engeland wist met 2-1 te winnen van Sheffield United en promoveerde zodoende naar de Premier League. Volgens Verweij was het niet voor niets dat Henderson op de tribune zat en behoort een terugkeer naar zijn oude club tot de mogelijkheden. De 34-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Sunderland en beleefde daar zijn doorbraak. Tot 2011 was Henderson onderdeel van de club, waarna hij zijn transfer naar Liverpool maakte.

Henderson niet voor niets bij Sunderland op tribune

Artikel gaat verder onder video

"Hij zat daar natuurlijk niet voor niets op de tribune", zo laat Verweij weten in Kick-Off. Het bezoek aan Sunderland heeft de speculaties omtrent de toekomst van Henderson bij Ajax nieuw leven ingeblazen. Met het vertrek van voormalig coach Francesco Farioli, die de Engelsman dolgraag wilde behouden, lijkt de weg vrij voor een vertrek van Henderson. "Ajax wil van zijn salaris af, dat was een van de conflictjes tussen de Ajax-leiding en Farioli", onthult Verweij. "De Italiaanse coach is inmiddels vertrokken en het is nog maar de vraag of de volgende trainer het in de bijna 35-jarige middenvelder ziet zitten.

Naast Sunderland wordt ook Rangers FC genoemd als mogelijke bestemming voor Henderson. Bij de Schotse club zou hij een rol als speler/assistent kunnen vervullen, vooral als Steven Gerrard daar weer de manager wordt. Niall Quinn, oud-spits en voorzitter van Sunderland, heeft zijn hoop uitgesproken over een terugkeer van Henderson bij Sunderland. "De deur staat wagenwijd open voor hem om terug te keren wanneer hij wil", zo zei Quinn in gesprek met talkSPORT.

Henderson wacht nieuwe coach Ajax af

Ondertussen is de Engelse international wel gewoon opgeroepen voor het nationale elftal voor de komende interlandperiode. Engeland neemt het daarin op tegen Andorra en Senegal. Hoewel Henderson na de interlands weer terug verwacht wordt bij de Amsterdammers voor de seizoenvoorbereiding, is zijn toekomst bij de club nog wat ongewis. Mogelijk wacht hij nog even af wie de nieuwe coach van Ajax wordt. De club moet nog knopen doorhakken over de toekomst van de aanvoerder en een aantal andere spelers, terwijl de zoektocht naar een nieuwe coach ook vorm moet krijgen. Het imago van Arne Slot speelt daarbij mogelijk een belangrijke rol.

