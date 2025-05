'Intern bij Ajax valt pijnlijk woord over Farioli'

Francesco Farioli wordt door Ajax gezien als een ‘wegloper’, stelt journalist Mike Verweij. De trainer trok na één seizoen de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht, nadat hij ‘belachelijke eisen’ zou hebben ingediend. Volgens Verweij voelde Farioli al aan dat zijn tweede seizoen minder succesvol zou worden dan het eerste.

Verweij kijkt op van de reacties bij Ajax-supporters op de aanstaande aanstelling van het trainersduo John Heitinga-Marcel Keizer, de vervangers van Farioli. “Ik moet oppassen dat ik niet alle Ajax-supporters over één kam scheer. Maar het is ook wel weer tekenend voor een deel van de Ajax-aanhang dat een nieuwe trainer niet wordt gesteund, maar gelijk tot de enkels wordt afgefakkeld”, zegt hij in de podcast Kick-Off.

Farioli wordt daarentegen door veel fans op handen gedragen. “Waar de fans van Ajax aan voorbij gaan is dat Farioli Ajax met dit probleem opzadelt. Hij is goed in kansberekening en een heel slimme jongen. Hij heeft natuurlijk gezien dat er zeven Mislintat-aankopen terugkomen, en dat er sterkhouders verkocht worden”, stelt de clubwatcher.

LEES OOK: 'Heitinga kiezelhard: vijf spelers naar Ajax-kleedkamer 2'

“Bij Ajax vinden ze Farioli gewoon een wegloper. Die wist ook dat het minder zou worden. Farioli denkt alleen aan zijn eigen cv, en dat is zijn goed recht. En daarom gaat hij nu weg, en heeft hij belachelijke eisen bij de Ajax-directie neergelegd. Hij stapt op met plaats twee en een Champions League-ticket op zijn cv. Hij wist dat hij het in zijn tweede jaar waarschijnlijk veel slechter zou doen dan in zijn eerste jaar”, klinkt het tot slot.

