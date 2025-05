‘Daarom is Heitinga door de zijdeur afgevoerd bij Ajax’

John Heitinga staat voor een terugkeer bij Ajax, terwijl hij de club in 2023 via de zijdeur verliet. Volgens Valentijn Driessen kwam dat destijds allemaal doordat Edwin van der Sar vertrouwen had in Sven Mislintat, die graag met een andere trainer wilde werken.

Heitinga werd in januari 2023 aangesteld als interim-trainer van Ajax, waarmee hij de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde. Hoewel de tussenpaus enorm geliefd was bij de spelersgroep en uitstekend begon met zeven zeges in zijn eerste zeven duels, besloot de clubleiding niet met hem door te gaan. In plaats daarvan werd Maurice Steijn aangesteld. “Iedereen, met John Heitinga voorop, keek naar de directie van: geef hem een aanstelling voor volgend jaar”, herinnert Mike Verweij zich in de podcast Kick-off. “Als Van der Sar dat had gedaan, had dat iets met zijn autoriteit gedaan. Nu bleef het het interim-jochie dat het even mocht overnemen.”

Driessen haakt erop in en stelt dat de beslissing om niet met Heitinga verder te gaan helemaal niet door Ajax is genomen. “Nu wordt er gezegd dat Ajax het niet in hem zag zitten. Ajax dit, Ajax dat. Maar het was natuurlijk Mislintat”, stelt de verslaggever. “Ajax had natuurlijk de opdracht de technisch directeur in alles te steunen. Als de nieuwe technisch directeur met een schone lei wil beginnen, met een hele nieuwe trainer, dan kan ik me voorstellen dat Van der Sar op dat moment zegt dat hij gelooft in Mislintat.” Driessen benadrukt vervolgens dat hij het nog steeds ‘ongelofelijk’ vindt dat Van der Sar ooit in de Duitser heeft geloofd.

“Dat is de reden waarom John Heitinga door de zijdeur is afgevoerd, niet omdat hij nou zo slecht is”, neemt de journalist het op voor Heitinga. “Hij lag niet slecht bij de spelers en bedacht geen slechte tactieken. Dat is de enige reden.” Binnen Ajax werken er nu meerdere mensen die op de hoogte zijn van de vorige periode van Heitinga in Amsterdam. “Die willen hem graag terug. Ik ben ook voor om mensen met een clubachtergrond binnen te halen. Al blijf ik het wel een gok vinden”, zet Driessen een kanttekening.

