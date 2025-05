Spaan hekelt Ajax: ‘Eerder arrogantie dan zelfkennis’

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer maakt de nodige tongen los. Zo ook bij Henk Spaan, die zich doodergert aan de namen die de revue passeren. Volgens de journalist zet Ajax veel te hoog in met de genoemde kandidaten en getuigt dit van ‘arrogantie’.

Ajax zit in een lastige situatie sinds het vertrek van Francesco Farioli. De Italiaan trok vorige week daags na de laatste speelronde in de Eredivisie de deur achter zich dicht in Amsterdam, waardoor Ajax op zoek moet naar een nieuwe trainer. Direct na het vertrek van Farioli werden de namen van Erik ten Hag, Paul Simonis en Michael Reiziger genoemd. Eerstgenoemde koos echter voor een avontuur bij Bayer Leverkusen, terwijl Simonis en Reiziger hun contracten bij respectievelijk Go Ahead Eagles en de KNVB verlengden. Daardoor moet Ajax dus doorschakelen.

Momenteel komen er weer andere grote namen voorbij als kandidaten, tot ergernis van Spaan. “Ik weet nog dat ik vorig jaar, tegen beter weten in, Kieran McKenna noemde als mogelijke nieuwe trainer voor Ajax”, begint de columnist in Het Parool. “De promotie naar de Premier League met Ipswich was een geweldige prestatie geweest. Het betere weten sloeg op de salarissen in het Engelse voetbal.” Uiteindelijk wist Ajax zich te versterken met Farioli. “Zorgwekkend zijn de redenen waarom Farioli besloot Ajax achter zich te laten. Het salaris was niet doorslaggevend. Professionaliteit, het gebrek eraan, leek belangrijker”, baalt Spaan, die technisch directeur Alex Kroes een zes geeft voor zijn optreden de afgelopen tijd.

“Maandag meldde Ten Hag dat hij nooit heeft overwogen om naar Ajax te komen. Vorige week verlengde Michael Reiziger bij de KNVB. Nog eerder liet Simonis de vermeende belangstelling van Ajax van zich afglijden en tekende hij bij in Deventer”, somt Spaan de misgelopen kandidaten in de afgelopen week op. “Als relatief kleinere trainers al geen brood meer zien in Ajax, wat dan?” Maandag werden Christian Chivu en Mark van Bommel de volgende grote namen die werden genoemd. “Serieus?”, vraagt de journalist zich af. “Het droppen van dat soort namen duidt eerder op arrogantie dan op zelfkennis.”

Noot van de redactie: de column van Spaan verscheen nog voordat bekend werd dat Ajax werk maakt van de terugkeer van John Heitinga.

