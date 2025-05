Romano komt met nieuws over toekomst Henderson

zal komende maand de knoop gaan doorhakken over zijn toekomst, zo weet Fabrizio Romano. De Engelsman wordt in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, dat van zijn hoge salaris af zou willen. Henderson zou in de belangstelling staan van clubs uit Engeland en Italië, maar ook de optie hebben zijn contract met een jaar te verlengen.

In januari 2024 stuntte Ajax door Jordan Henderson terug te halen naar Europa. De Engelsman had Liverpool een halfjaar eerder ingeruild voor Al-Ettifaq, maar was ongelukkig in Saudi-Arabië. Na moeizame eerste maanden, ontwikkelde de controleur zich het afgelopen seizoen onder Francesco Farioli tot zeer belangrijke schakel. Toch is er veel te doen om de toekomst van de Engelsman, vooral door zijn forse salaris.

Maandag stelde Ajax-volger Mike Verweij dat Ajax niet blij is met het enorme loon van Henderson en staat de club dus open voor een breuk. De Engelsman heeft nog een contract tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Romano heeft Henderson echter de eenzijdige optie om dat contract met een jaar te verlengen. Of daar een salarisverlaging aan verbonden is, is niet duidelijk.

Toch is een langer verblijf bij Ajax niet de enige optie voor Henderson, zo stelt de transferexpert. De 83-voudig international zou namelijk in de belangstelling staan van clubs uit de Premier League en de Serie A. Hoewel Romano geen melding maakt van geïnteresseerde clubs, is de kans aanwezig dat jeugdliefde Sunderland een optie is. Henderson zat afgelopen weekend nog op de tribune in de play-off-finale, waarin Sunderland ten koste van Sheffield United terugkeerde naar de Premier League. In de komende maand zal Henderson besluiten wat hij deze zomer gaat doen.

