Van der Gijp heeft onheilspellende boodschap voor Ajax

René van der Gijp denkt dat men er bij Ajax niet vreemd van moet opkijken als ze volgend jaar op de vierde plek in de Eredivisie eindigen. Volgens de oud-buitenspeler gaat het geen pretje zijn om Francesco Farioli op te volgen en moeten de Amsterdammers bang zijn voor AZ en Feyenoord.

Sinds het vertrek van Farioli bij Ajax is gebleken dat het voor de club niet mee zal vallen een opvolger in huis te halen. Zo koos Erik ten Hag ervoor om bij Bayer Leverkusen aan de slag te gaan, terwijl andere kandidaten Paul Simonis en Michael Reiziger hun contracten bij respectievelijk Go Ahead Eagles en de KNVB afgelopen week verlengden. Daardoor moesten de Amsterdammers doorschakelen van hun voornaamste kandidaten.

LEES OOK: Grootste verlies in clubhistorie dreigt voor Ajax

Artikel gaat verder onder video

In het verleden stelde Van der Gijp dat hij Ron Jans wel bij Ajax aan het werk wil zien en bij KieftJansenEgmondGijp krijgt hij de vraag of hij dat nog steeds een optie vindt. “Ik denk niet dat Ron Jans het nu doet”, is de voormalig voetballer stellig. “Die heeft het daar (bij FC Utrecht, red.) prima naar zijn zin. Die is vier handen op een buik met Van Seumeren.”

LEES OOK: 'Ajax-flop gelinkt aan topclub: vraagprijs minimaal 25 miljoen euro'

‘Niet raar als Ajax vierde wordt’

Van der Gijp denkt dat het voor Ajax sowieso een erg lastig verhaal wordt om een nieuwe trainer te halen. “Weet je wat het is, je kunt het nooit beter doen dan die malle Italiaan.” Vervolgens wil de analist zich wel wagen aan een voorspelling voor volgend seizoen. “Je ziet AZ nu spelen en Feyenoord koopt die Steijn, toch bijna twintig goals (24 goals in de Eredivisie, red.). Het is helemaal niet zo raar als je vierde wordt volgend jaar.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗