'Naam van Ajax-legende verschijnt plots op trainerslijstje Kroes'

De zoektocht van Ajax naar een nieuw hoofdtrainer verloopt tot op heden moeizaam. Een week na het vertrek van Francesco Farioli heeft de Amsterdamse nul op rekest gekregen bij oude bekenden Erik ten Hag en Michael Reiziger. Volgens de laatste berichtgeving uit Italië zingt ook de naam van Christian Chivu inmiddels rond bij Ajax, waar hij vorig jaar ook al in beeld was voor een functie als assistent-trainer.

Een week geleden kwam het nieuws naar buiten dat Ajax en Farioli na een seizoen uit elkaar zouden gaan. Direct doken de namen van Ten Hag en Reiziger samen met Paul Simonis op. Laatstgenoemde verlengde onlangs zijn contract bij Go Ahead Eagles en Reiziger deed hetzelfde bij de KNVB. Ten Hag werd maandag gepresenteerd als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen, waardoor technisch directeur Alex Kroes weer opnieuw kan beginnen.

Artikel gaat verder onder video

Ook Marcel Keizer zou in beeld zijn om opnieuw hoofdtrainer te worden bij Ajax, maar in hoeverre dit nog relevant is, is onbekend. Ondertussen heeft transferjournalist Matteo Moretto gemeld dat Chivu ook op het lijstje zou staan bij Ajax, dat daarmee de zoveelste oude bekende in het vizier heeft voor het hoofdtrainerschap. De 44-jarige oefenmeester ligt nog tot medio 2026 vast bij Parma, dat hij een na jaar na de Serie B-titel behoedde van degradatie. Zondag won de ploeg van Chivu nog uit met 2-3 van Atalanta.

© Imago

Chivu kwam tussen 1999 en 2003 als speler uit voor Ajax, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Na in totaal 142 duels namens de Amsterdammers vertrok hij naar AS Roma, waarna hij uiteindelijk bij Inter neerstreek. Daar won hij, met Wesley Sneijder als ploeggenoot, de Champions League in het seizoen 2009/10 en werd hij drie keer kampioen. In 2014 hing Chivu zijn voetbalschoenen aan de wilgen, maar begon hij enkele jaren later aan een nieuwe carrière. Na het hoogste jeugdteam te hebben gecoacht (2021-2024), ging Chivu in februari aan de slag bij Parma als hoofdtrainer.

Milan, idea Junior Firpo in scadenza con il Leeds.



La Fiorentina vuole rinnovare David de Gea fino al 2028: il Monaco, attento.



Chivu-Parma, presto un summit per il futuro, con l’Ajax interessato.https://t.co/tykS2MwVvt — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 26, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗