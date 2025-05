Opmerkelijk gerucht: PSV-legende genoemd als opvolger Farioli

Na het plotselinge vertrek van Francesco Farioli als hoofdtrainer van Ajax doen verschillende namen de ronde. Eddy Jansen, journalist van het Eindhovens Dagblad, komt met een opvallende naam als trainer die ‘bovenaan de shortlist’ van Ajax zou staan: PSV-legende Mark van Bommel.

Een week geleden werd bekend dat Farioli vertrekt als Ajax-trainer. In de afgelopen week werden talloze namen genoemd als eventuele opvolgers. Drie belangrijke namen konden in diezelfde week worden afgestreept. Paul Simonis verlengde zijn contract bij Go Ahead Eagles, Michael Reiziger deed dat als bondscoach van Jong Oranje en Erik ten Hag werd gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen.

Een nieuwe naam komt uit de koker van ED-journalist Jansen. “Gerucht: Van Bommel bovenaan shortlist Ajax”, plaatst hij op X. Daar zorgt Jansen voor verbazing. Van Bommel is immers oud-speler en -trainer van concurrent PSV. Onder het bericht wordt gevraagd of Jansen niet Marks zoon Ruben van Bommel, spelend voor AZ, bedoelt. Jansen is duidelijk en heeft het wel degelijk over Mark van Bommel, die momenteel zonder club zit.

Andere namen die rondzingen zijn die van Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen en Ajax-icoon Christian Chivu. Ook John Heitinga, momenteel assistent van Arne Slot bij Liverpool, wordt in verband gebracht met een terugkeer. Daarnaast wordt Mitchell van der Gaag, assistent onder Ten Hag bij Ajax, genoemd.