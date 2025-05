Door 'twijfels' over Simonis wordt 'bijzonder' trainersduo voor Ajax geopperd

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij moeten de Amsterdammers de combinatie Paul Simonis & Kees van Wonderen als goede optie zien voor de huidige trainersvacature. Volgens de journalist van De Telegraaf heersen er binnen Ajax namelijk wat twijfels over Simonis als enige trainer.

Dat meldt Verweij in de podcast Kick-Off. Simonis liet Go Ahead Eagles dit seizoen verzorgd voetbal spelen en pakte bovendien de KNVB-beker met de de ploeg uit Deventer. Maar het was ook het eerste seizoen op eigen benen voor de 40-jarige coach uit Leidschendam-Voorburg. De sample size is nog niet groot en daarom is men bij Ajax huiverig. "Is hij er al klaar voor?", vraagt Verweij zich hardop af.

Volgens de journalist is de Amsterdamse club wel voornamelijk op zoek naar een Nederlandse coach, na het uitprobeersel met de Italiaan Francesco Farioli. Verweij heeft wel een goede oplossing voor het dilemma-Simonis. "Misschien kan hij het in combinatie met een oude bekende van hem doen: Kees van Wonderen." De eerder dit jaar bij Schalke 04 ontslagen coach was al eerder een succesvol koppel met Simonis tussen 2020 en 2022. In de betreffende seizoenen dwong Go Ahead promotie naar de Eredivisie af en handhaafde het zich knap in 2021/22.

Toch hangt er een 'nadeel' aan het aanstellen van Van Wonderen bij Ajax. Als speler was hij namelijk acht seizoenen verbonden aan aartsrivaal Feyenoord, terwijl hij er ook nog een halfjaar als scout werkte (2004/05). "Het zou bijzonder zijn, gezien zijn Feyenoord-verleden. Maar ik denk in ieder geval niet dat Van Wonderen zich te groot zou voelen om assistent van Simonis te worden." Verder verwacht Verweij snel witte rook voor Ajax m.b.t. de trainerszoektocht. "Er zal op korte termijn een beslissing worden genomen, waarbij ik niet uitsluit dat Ajax toch bij een buitenlander uitkomt. In Nederland is de spoeling dun."

