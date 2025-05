Sem Steijn onthult wat Jari Litmanen in de Johan Cruijff ArenA tegen hem zei

is maandagavond uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder heeft ook nog even teruggeblikt op zijn onderonsje met Jari Litmanen, die hij laatst in de Johan Cruijff ArenA sprak.

De Fin is al lang een voorbeeld voor de nieuwe aanwinst van Feyenoord, zo vertelt hij in een video die tijdens de Eredivisie Awards wordt afgespeeld. "Vanaf kinds af aan zei mijn vader: 'Jij bent een type-Litmanen, dus kijk naar hem, kijk naar zijn beelden.' Dat heb ik ook wel veel gedaan. Hij is wel een inspiratiebron."

Op 27 april spraken de twee elkaar in de ArenA. Steijn junior genoot van dat moment. "Ja dat was leuk. Ik zei tegen hem: 'Ik zit achter je record aan'. Toen zei hij heel mooi: 'Welk record?' Hij heeft er natuurlijk heel veel." Het record waar Steijn het over heeft, is het hoogste doelpuntenaantal voor een middenvelder in de Eredivisie. In het seizoen 1993/94 schoot Litmanen 26 keer raak in de Nederlandse competitie.

LEES OOK: Prijswinnaars Eredivisie Awars bekend: dit zijn de Speler én het Talent van het Jaar

Die cijfers haalde Sem niet, bij hem stokte de teller op 24 doelpunten. Wél werd hij topscorer van de Eredivisie. "Het is lang geleden dat een middenvelder topscorer is geworden. Dan zit je er heel trots bij." Steijn senior hoopt dat zijn zoon ooit even goed is als zijn idool. "Hij is nog niet zo goed als Litmanen was, maar hij heeft wel de ambitie om daarnaartoe te groeien."

