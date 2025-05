‘Eredivisie-trainer genoemd als nieuwe assistent Slot’

Nu John Heitinga hard op weg is naar het hoofdtrainerschap bij Ajax, is het de vraag wie het plekje van de Liverpool-assistent op de bank naast Arne Slot over gaat nemen. Volgens Mikos Gouka is Rogier Meijer, onlangs vertrokken als trainer bij NEC Nijmegen, een kanshebber.

“Als hij John Heitinga kwijtraakt, is dat een gevoelig verlies voor hem en de staf?”, vraagt presentator Etienne Verhoeff zich af in de AD Voetbal Podcast. “Dat vind ik moeilijk in te schatten”, zegt Gouka, die over een andere oud-assistent van Slot begint: “Hij is ook Marino Pusic kwijtgeraakt bij Feyenoord, zijn rechterhand toen.” “Het marcheert vaak wel in een team”, geeft Gouka aan. “Daarin is natuurlijk de hoofdtrainer de belangrijkste schakel. Zonder Pusic kwam Feyenoord ook gewoon tot overwinningen. En dat gaat Liverpool ook doen zonder Heitinga.”

Verhoeff hoort in Pusic een kandidaat voor Liverpool: “Hij is weer vrij trouwens. Hij is bij Shakhtar net weg, dus hij kan zo instappen.” “Het zou vrij simpel in te vullen kunnen zijn”, is Gouka het eens. “Ik weet niet of dat zo is, of dat hij vooral iemand zoekt – zoals Heitinga dat ook had – die in de Premier League al wat ervaring heeft. Aan de andere kant, die ervaring heeft hij nu zelf, dus dat is ook geen noodzaak meer.”

Gouka heeft zelf ook nog wel een suggestie voor de nieuwe invulling van de plek die Heitinga achterlaat: “Ik kan me wel herinneren dat hij ooit eens heeft gezegd dat hij Rogier Meijer een van de beste trainers in de Eredivisie vond. Toevallig dacht ik daaraan, als Pusic het niet wordt. Hij heeft weliswaar helemaal geen ervaring in de Premier League en is misschien helemaal geen optie voor Slot, maar vaak zoeken ze het wel op die manier.” Meijer nam onlangs afscheid van NEC na vijf seizoenen als hoofdtrainer.

