‘Vertrekwens Ronaldo slecht nieuws voor Slot’

Terwijl de transfermarkt nog moet openen, lijkt er nu al sprake van een heus circuit dat op gang komt. bracht onlangs een cryptische vertrekwens naar buiten, waardoor zijn club Al-Nassr op zoek lijkt te moeten naar een vervanger. De club uit Saudi-Arabië is volgens The Telegraph van plan aan te kloppen bij het Liverpool van Arne Slot.

Deze week speelde Ronaldo met Al-Nassr de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in Saudi-Arabië. De ploeg eindigde als derde in de Saudi Pro League, wat neerkomt op het mislopen van de Aziatische Champions League Elite van komend seizoen. Na de wedstrijd leek Ronaldo te hinten op een vertrek met een bericht op X: “Dit hoofdstuk is afgesloten. Het verhaal? Dat wordt nog steeds geschreven. Ik ben iedereen dankbaar.”

LEES OOK: Ronaldo deelt ongekende biologische leeftijd: 'Dit betekent dat ik nog tien jaar door kan'

In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller zou Al-Nassr zijn uitgekomen bij Luis Díaz van Liverpool, zo meldt The Telegraph. De Colombiaan is een cruciale speler in het kampioenselftal van Slot. Lucho miste slechts twee Premier League-wedstrijden. Eerder werd de 63-voudig international ook al aan FC Barcelona gelinkt.

Mocht Díaz daadwerkelijk vertrekken, dan zou Slot volgens het Britse CaughtOffside een Nederlandse vervanger op het oog hebben. De 22-jarige Simons zou zijn verschenen op de radar van de Engelse kampioen. Overigens zou competitiegenoot Leroy Sané van Bayern München ook in beeld zijn.

