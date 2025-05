Ronaldo deelt ongekende biologische leeftijd: 'Dit betekent dat ik nog tien jaar door kan'

lijkt er nog niet aan te denken om binnenkort te stoppen met voetballen. De spits van Al Nassr, die ondertussen 40 jaar oud is, deelt de resultaten van een onderzoek, waaruit blijkt dat zijn biologische leeftijd onder de 30 jaar ligt.

Ronaldo staat bekend om de enorme zorgvuldigheid waarmee hij zijn lichaam onderhoudt. Juiste hoeveelheid slaap, goede voeding en ijsbaden: de Portugees besteed er al jaar en dag een grote hoeveelheid aandacht aan. Die manier van leven lijkt dan ook de voornaamste reden voor het feit dat hij op 40-jarige leeftijd nog steeds op het veld staat.

Artikel gaat verder onder video

Op 14 augustus 2002 maakte de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar zijn debuut voor Sporting Lissabon. Nu, een kleine 23 jaar later, speelt Ronaldo nog steeds een hele hoop wedstrijden. Uit onderzoek blijkt waardoor dat komt. In samenwerking met Whoop, een technologiebedrijf gespecialiseerd in gezondheidstesten, heeft Ronaldo gekeken wat zijn biologische leeftijd is. In gesprek met het Portugese Record, vertelt CR7 trots dat die waarde momenteel op 28,9 jaar ligt, zo'n 11 jaar minder dan zijn daadwerkelijke leeftijd.

"Ik kan niet geloven dat mijn biologische leeftijd zo goed is", stelt Ronaldo. "Dit betekent dat ik nog tien jaar door kan." In de Europese top is de superster echter al een tijdje niet meer actief. Na geruzie met Erik ten Hag bij Manchester United verliet hij Old Trafford in januari 2023. Sindsdien speelt hij weer bijna alles in Saoedi-Arabië bij zijn club Al Nassr. Ronaldo lijkt nog één groot doel te hebben: 1000 carrièredoelpunten achter zijn naam krijgen. Momenteel staat de teller op 928.

