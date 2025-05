Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière

is de allerbeste speler met wie heeft samengespeeld, zo geeft laatstgenoemde aan in zijn afscheidsinterview met Voetbal International. De twee waren twee seizoenen lang ploeggenoten bij Ajax.

Schöne neemt deze zomer na bijna twee decennia afscheid van het profvoetbal. De 38-jarige Deen speelde in zijn lange loopbaan met een groot aantal spelers samen, maar er kan er maar één de beste zijn. “Frenkie de Jong”, antwoordt hij stellig wanneer Voetbal International hem vraagt naar zijn beste ploeggenoot. “Ik heb met hele goede spelers gespeeld, maar hij was exceptioneel.”

De Jong en Schöne speelden ruim twee seizoenen samen bij Ajax. In seizoen 2018/19 vormde het duo regelmatig het blok op het middenveld dat zich tot landskampioen kroonde en de halve finale van de Champions League bereikte. In totaal speelden ze 62 duels samen, waarna ze beiden in de zomer van 2019 een transfer maakten; De Jong naar FC Barcelona en Schöne naar Genoa.

Toen De Jong als jonge speler doorbrak bij Ajax, kon Schöne daar enorm van genieten. “Hij was toen al zó goed”, herinnert de Deen zich. “Er is nu ook bijna geen betere middenvelder in de wereld. Op jonge leeftijd al, zijn techniek, zijn inzicht, zijn balbehandeling. En daarnaast is hij ook een hele lieve, rustige jongen. Daar houd ik ook van.”

