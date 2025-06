Toornstra krijgt naast NAC Breda nog een optie in de Eredivisie

zag zijn aflopende contract bij FC Utrecht niet verlengd worden, maar hoeft niet bang te zijn dat hij zonder club te zitten. De voormalig Feyenoord-middenvelder kan namelijk bij diverse clubs uit de Eredivisie aan de slag. Nadat eerder al bekend werd dat NAC Breda serieus geïnteresseerd is in de 36-jarige middenvelder, is nu ook Sparta Rotterdam in de markt.

Toornstra keerde in de zomer van 2022 terug bij FC Utrecht na zijn vertrek bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen raakte de ervaren middenvelder steeds meer op zijspoor in de Domstad. Hoewel hij nog wel tot 31 wedstrijden in de Eredivisie kwam, speelde hij daarin slechts 1.456 minuten. FC Utrecht, dat zich de voorbije weken al zeer slagvaardig toonde op de transfermarkt, heeft voor komend seizoen dan ook geen plek meer voor Toornstra.

De geroutineerde rechtspoot kan zijn carrière echter wel een vervolg geven in de Eredivisie. Waar NAC Breda zich eerder al meldde voor Toornstra, daar heeft nu ook Sparta Rotterdam op de deur geklopt. "Op Het Kasteel ligt een contract klaar voor Toornstra", klinkt het in VI. "De technische leiding heeft deze week met de ex-Feyenoorder om de tafel gezeten." Naast NAC en Sparta heeft ook Excelsior interesse.

Mocht Toornstra voor Sparta kiezen, dan komt hij mogelijk weer te werken met trainer Maurice Steijn. Het tweetal werkte bij ADO Den Haag ook al samen. Steijn moet dan wel zijn contract op Het Kasteel verlengen. Een besluit zal snel genomen moeten worden door de middenvelder, aangezien NAC hem een ultimatum heeft gesteld.

"Volgens bronnen binnen de Bredase club wil het na het weekend uitsluitsel hebben", aldus Voetbal International. Zelf heeft Toornstra nog geen haast, mede omdat hij er nog niet uit is. "De middenvelder weegt zo lang mogelijk zijn opties en zou een avontuur in het buitenland nog niet uit willen sluiten."

