‘Olympique Marseille wil shoppen bij FC Utrecht’

Olympique Marseille ziet in de ideale nieuwe linksback. Dat meldt de Franse nieuwswebsite Jeunes Footeux. De Marokkaanse verdediger van FC Utrecht werd eerder in verband gebracht met PSV, maar vanuit verschillende Europese topcompetities zou er interesse zijn voor El Karouani.

El Karouani kwam in 2023 over van zijn jeugdclub NEC Nijmegen naar FC Utrecht. Na twee seizoenen in de Domstad is de drievoudig Marokkaans international toe aan een nieuwe uitdaging. Na een indrukwekkend seizoen met acht assists in de Eredivisie, wil Olympique Marseille hem volgens Jeunes Footeux graag naar Zuid-Frankrijk halen.

LEES OOK: 'FC Utrecht is rond met derde zomerse versterking'

Artikel gaat verder onder video

De in Den Bosch geboren linksback heeft nog een contract van een jaar bij FC Utrecht, maar zou voor een bedrag van zeven à acht miljoen euro weg mogen. De club van Ron Jans zou al bezig zijn met het zoeken naar een vervanger.

Naast Marseille zijn volgens de Franse website ook Stade Rennais en ‘verschillende Spaanse clubs’ geïnteresseerd in El Karouani. In januari was er sprake van interesse van PSV, maar er speelde meer. De speler zelf gaf aan: "Er wordt alleen over PSV gesproken, maar ook uit de Bundesliga had ik een concrete aanbieding, vanuit de Serie A had ik een aanbieding op papier."

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

👉 ‘Dortmund om tafel met Utrecht over oplossing voor Haller’ 🔗

👉 'Toornstra ontvangt zeer binnenkort aanbieding van Eredivisieclub' 🔗

👉 'Ajax zet FC Utrecht-parel in grote letters op verlanglijst voor volgend seizoen' 🔗

👉 Ten Hag meldt zich na nederlaag Ajax in kleedkamer Utrecht 🔗

👉 El Karouani onthult: 'Er wordt alleen over PSV gesproken, maar...' 🔗