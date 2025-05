'FC Utrecht is rond met derde zomerse versterking'

FC Utrecht gaat zich versterken met , zo meldt De Telegraaf. De middenvelder tekent binnen afzienbare tijd een contract in de Domstad. De Wit wordt daarmee de derde nieuwe Utrecht-speler in korte tijd.

De Wit tekent volgens De Telegraaf een contract van drie jaar in Utrecht. In april kwam al naar buiten dat FC Utrecht in gesprek was met de speler, die een tegenvallend eerste jaar kende in de VfL Bochum, waarmee hij degradeerde. Op persoonlijk vlak liep het ook niet geweldig voor De Wit. De middenvelder werd door BILD in een rijtje gezet met de slechtste Bundesliga-transfers van het afgelopen seizoen.

FC Utrecht is al vroeg druk bezig met het bouwen aan een elftal voor komend seizoen. PEC Zwolle-middenvelder Davy van den Berg werd transfervrij overgenomen en tekent een driejarig contract. Deze week tekende ook Mike Eerdhuijzen van Sparta Rotterdam een contract in Utrecht, tot 2029.

De ploeg van trainer Ron Jans eindigde als vierde in het afgelopen Eredivisie-seizoen en plaatste zich daarmee voor de voorrondes van de Europa League. De wedstrijden in de tweede voorronde, waarin Utrecht instroomt, vinden plaats op 24 en 31 juli.

