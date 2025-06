'Eredivisieclub concreet voor Zechiël'

FC Utrecht heeft zich bij Feyenoord gemeld voor , zo meldt 1908.nl. De middenvelder werd het afgelopen half jaar verhuurd aan Sparta Rotterdam. FC Utrecht zou de twintigjarige Zechiël in eerste instantie willen huren.

Zechiël maakte in 2023 zijn officiële debuut voor Feyenoord, waar hij in totaal zestien wedstrijden voor speelde. Halverwege het afgelopen seizoen werd de middenvelder verhuurd aan Sparta Rotterdam, dat destijds nog in degradatienood verkeerde. In dertien wedstrijden hielp Zechiël zijn tijdelijke werkgever met twee goals en een assist naar een veilige twaalfde plaats.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ook Premier League-clubs willen Paixão, Feyenoord vraagt 40 miljoen'

Na de huurperiode is Zechiël weer terug bij Feyenoord, maar als het aan FC Utrecht ligt, duurt dat niet lang. De Domstedelingen zouden de rechtspoot volgens 1908.nl ‘aanvankelijk willen huren’ van de club waar hij sinds zijn veertiende speelt.

FC Twente

Na de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente in mei, sprak Zechiël met toenmalige technisch directeur van Twente, Arnold Bruggink. Opvallend, vond Leon ten Voorde van De Twentsche Courant. Of het gesprek tussen Bruggink en Zechiël tot 'iets moois' zou kunnen leiden? "Dat weet ik niet", gaf Ten Voorde toe. "Misschien wel. Ik vind het een goede voetballer, een talentvolle speler.” Volgens 1908.nl is FC Utrecht vooralsnog de enige club die concreet is voor de Rotterdammer.