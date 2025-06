El Kachati kan Telstar direct inruilen voor grotere club in de Eredivisie

zal niet met Telstar in de Eredivisie gaan spelen. De sterspeler van de play-offs om promotie/degradatie heeft een aflopend contract en gaat transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Dat zou NEC kunnen zijn, onthult hij in een interview met Hans Kraay junior na de promotie van Telstar.

El Kachati krijgt de vraag of het klopt dat NEC hem ‘verschrikkelijk graag wil hebben’. “Klopt”, antwoordt de 25-jarige spits. “Mijn zaakwaarnemer hebben contact gehad met NEC en met meerdere clubs. Ik ga vandaag eerst genieten van dit feest. Het zou natuurlijk een mooie stap zijn, maar er zijn meerdere clubs in de race. Ik ga eerst genieten van de huldiging. Daarna zal ik het aankijken met mijn zaakwaarnemers en snel de knoop doorhakken.” Behalve NEC worden ook Hannover 96 en Schalke 04 genoemd.

Een langer verblijf bij Telstar is geen optie, maar El Kachati was wel gebrand om met promotie afscheid te nemen. “Ik wist dat dit mijn laatste wedstrijd zou zijn in het shirt van Telstar. Ik had mezelf voorgenomen om me helemaal leeg te lopen. Ook al moesten ze me met een brancard van het veld halen. Ik moest naar de Eredivisie met die gasten.”

LEES OOK: Nare beelden: fans van Willem II intimideren spelers van Telstar

De overwinning op Willem II betekent veel voor de spits, die zelf ook scoorde in Tilburg. Hij scoorde in negen van de tien (!) laatste wedstrijden van Telstar en was zo een drijvende kracht achter het succes. “Ik ben een beetje emotioneel, zoals je kunt zien. Het is verdiend. We hebben zo hard voor elkaar gevochten het afgelopen seizoen. Ik heb tegenslagen meegemaakt. Ik heb een omweg moeten maken via de amateurs, maar heb een stapje richting betaald voetbal kunnen maken. Als je dan een paar jaar later met Telstar naar de Eredivisie gaat, is dat alleen maar mooi.”

