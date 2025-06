Voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over kersverse degradant Willem II

Bij veel voetbalfans is sprake van leedvermaak na de degradatie van Willem II naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat komt door de uitbundige manier waarop Willem II-supporters feestvierden toen de halve finale van de play-offs werd gewonnen.

Toen Willem II vorige week na strafschoppen won van FC Dordrecht, bestormden dolblije supporters het veld. Daar klonk al direct verbazing over bij ESPN. "Ik heb dit in mijn leven nog niet meegemaakt", zei Kees Kwakman bijvoorbeeld. De euforie was van korte duur, want acht dagen later velde Telstar het vonnis over de Tilburgse club, die na één seizoen weer degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

De pitch invasion wordt door menig voetbalfan aangehaald. Ook wordt de vergelijking getrokken met Roda JC Kerkrade, dat vorig jaar dacht te promoveren naar de Eredivisie, door een fout van stadionspeaker Wim Frijns. Toen hij omriep dat concurrent FC Groningen had verloren, kwamen grote groepen supporters het veld op om de 'promotie' van Roda JC te vieren. De informatie bleek echter niet te kloppen.