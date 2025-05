Massale verbijstering om Willem II-fans na play-off-zege op Dordrecht

De supporters van Willem II hebben zaterdagavond voor grote verbazing gezorgd bij voetbalminnend Nederland. De Tilburgers wonnen na strafschoppen van FC Dordrecht, waardoor de finale van de play-offs om promotie/degradatie werd bereikt. Na de wedstrijd besloten de Willem II-supporters een pitch invasion te houden, wat ze op veel kritiek komt te staan.

Willem II had in de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie een zware kluif aan Dordrecht. De nummer zestien van de Eredivisie wist de achterstand opgelopen in de heenwedstrijd snel ongedaan te maken en op voorsprong te komen, maar tot twee keer toe trokken de bezoekers de stand over twee wedstrijden gelijk. Uiteindelijk moest er een strafschoppenreeks aan te pas komen, waarin Willem II de betere was. Daardoor werd de finale bereikt, waarin moet worden afgerekend met Telstar om degradatie af te wenden.

Dat Willem II nog helemaal niks heeft, hadden de aanwezige fans geen boodschap aan en ze betraden massaal het veld. Dat kwam ze op de nodige kritiek te staan op social media, waaronder van RKC-spits Michiel Kramer. “Je brengt je eigen club in diskrediet! Ongekend allemaal”, schreef de aanvaller. “Belachelijk”, noemt Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels het. “Willem II hoeft de finale zo te zien niet meer te spelen”, voegt Raymond Willemsen van De Gelderlander eraan toe.

ESPN-analisten omringd door uitzinnige fans

Ook bij ESPN was de verbazing om de situatie groot. “Bij Willem II lopen ze misschien een klein beetje op de zaken vooruit”, stelt commentator Sjors Blaauw terwijl hij het feestgedruis op het veld ziet. “Ze hebben nog niets, hè. Ze nemen vast een voorschot, want je moet ergens heen met je spanning. Persoonlijk vind ik dit een tikkeltje voorbarig, maar het zal wel ontlading zijn.” Wanneer Blaauw ophoudt met praten, is duidelijk te horen dat de stadionspeaker van Willem II benadrukt dat de Tilburgers ‘er zeker nog niet zijn’ en verzoekt hij mensen het veld te verlaten.

Kees Kwakman en Milan van Dongen staan namens de betaalzender aan de rand van het veld en worden omringd door dolenthousiaste supporters. “Ik heb dit in mijn leven nog niet meegemaakt”, begint Kwakman. “Ik weet niet of dit een nieuw fenomeen is…” Van Dongen beaamt er ook ‘niks van te snappen’. “We hebben het biergooien gehad en we moeten nu dus maatregelen gaan treffen tegen veldbestormers. En dan gaan ze nu natuurlijk voor dat uitvak staan”, zucht Kwakman, die ziet dat de supporters van Willem II provocerend bij het vak met Dordrecht-fans gaan staan. De analist stelt ook dat de beelden van de veldbestorming voor extra motivatie zal zorgen bij Telstar, de tegenstander van Willem II in de finale van de play-offs. “Dit is een traditie die we niet in stand moeten houden”, besluit Van Dongen, terwijl er steeds meer mensen rondom de desk van ESPN komen staan.

