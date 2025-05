Willem II ontsnapt na strafschoppen in zenuwslopend duel tegen Dordrecht

Willem II is nog altijd in de race voor lijfsbehoud. De Tilburgers wonnen in eigen huis met 3-2 van FC Dordrecht, maar door de nederlaag in de heenwedstrijd moest er verlenging aan te pas komen. Daarin werd niet meer gescoord, waarna strafschoppen een beslissing moesten brengen. Daarin was de Eredivisie-club te sterk.

Willem II moest zaterdagavond komen om degradatie af te wenden, nadat er met 2-1 was verloren bij Dordrecht. Dat hadden de spelers ook begrepen. Al na drie minuten was het Tommy St. Jago die de bal van een meter of dertig hard in de kruising schoot. Enkele minuten later wist Jens Mathijsen de bal binnen te tikken uit een hoekschop, waardoor Willem II over twee duels op voorsprong stond.

Lang konden de Tilburgers niet van de voorsprong over twee duels genieten, omdat Jaden Slory in de zestiende minuut voor de aansluitingstreffer zorgde. Vlak voor rust maakte Boris Lambert de marge weer twee in het voordeel van Willem II. In de tweede helft leken de Tilburgers lange tijd af te stevenen op een zege, maar vlak voor tijd kreeg men in het Koning Willem II-stadion toch nog een klap te verwerken. Jayson Ezeb stond koud in het veld en kopte raak voor de bezoekers, waarmee hij verlenging afdwong.

In de verlenging leken de zenuwen Willem II te veel te worden. St. Jago kopte de bal terug naar zijn doelman Thomas Didillon-Hödl, maar die was van de lijn gekomen. Uiteindelijk wist de Fransman nog net op tijd terug te rennen en de bal van de lijn te tikken. In de slotfase werd Willem II steeds sterker, maar tot een doelpunt kwam het niet meer. Daardoor moesten strafschoppen de beslissing uitwijzen. In de serie wist Willem II alle strafschoppen te maken, terwijl Igor Daniel da Silva de paal raakte namens Dordrecht. Willem II wacht nu een tweeluik met Telstar, dat moet uitwijzen wie komend seizoen in de Eredivisie speelt.