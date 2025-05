Schokkende beelden na zege Telstar, man afgeschermd met doeken

Schokkende beelden uit het stadion van Telstar na de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Na het laatste fluitsignaal ontstonden massale gevechten, waarbij in ieder geval één persoon ernstig gewond raakte.

Op beelden van ESPN was te zien hoe meerdere supporters elkaar te lijf gingen en er rake klappen werden uitgedeeld. Supporters van Den Bosch sprongen over de hekken van het uitvak toen Telstar-fans feestvierden op het veld, waarna het misging.

De Mobiele Eenheid kwam met honden het veld op om de veldslag te beëindigen. De vechtpartij volgde op de halve finale van de play-offs, waarin Telstar na verlenging met 2-1 te sterk was.

Via het Brabants Dagblad gaat een foto rond waarop een persoon wordt afgeschermd met doeken. De gewonde man kon uiteindelijk zelf opstaan en naar de EHBO lopen, maar hield in ieder geval een snijwond onder het oog over aan het gevecht.