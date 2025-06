Robin Pröpper keert jaar na vertrek bij FC Twente terug in Eredivisie

FC Twente en Rangers FC hebben een akkoord bereikt over . Dat meldt De Twensche Courant Tubantia. Er ligt in Enschede een driejarig contract klaar voor de 31-jarige verdediger, die daarmee na een jaar alweer kan terugkeren in De Grolsch Veste.

Pröpper maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Twente naar het Schotse Rangers FC. De ervaren centrale verdediger had een clausule van zo'n drie miljoen euro in zijn contract staan, waarmee hij naar het buitenland kon vertrekken. Het was een publiek geheim dat Pröpper nog altijd de wens had om buiten Nederland te voetballen.

Hoewel Pröpper afgelopen seizoen 43 maal in actie kwam voor de Schotse topclub, wist hij geen onuitwisbare indruk achter te laten bij Rangers. Supporters zagen het niet zitten in de 1,90 meter lange rechtspoot. Het lijkt er dus op dat het Schotse avontuur voor Pröpper niet zo is geworden als dat hij van tevoren had gehoopt.

Het gemis van Pröpper viel FC Twente afgelopen seizoen overigens zwaar. Zo schetste clubwatcher Leon ten Voorde afgelopen winter al dat het gemis van de centrale verdediger bij de Tukkers groot was. Het leiderschap en de ervaring van Pröpper zou 'node gemist' worden in de ploeg van trainer Joseph Oosting. De oefenmeester probeerde afgelopen seizoen diverse koppeltjes uit centraal achterin, maar geen van allen voldeden ze. FC Twente kreeg afgelopen seizoen dan ook aanzienlijk meer tegentreffers tegen dan het seizoen ervoor (49 om 33).

Het is niet bekend wat FC Twente betaalt om het contract van Pröpper bij Rangers af te kopen. In de media circuleren diverse bedragen van 1,2 miljoen euro tot 1,5 miljoen euro. Mochten FC Twente en de verdediger een akkoord bereiken, dan zal de 31-jarige routinier zijn krabbel zetten onder een driejarige verbintenis. Voor zijn vertrek naar Rangers speelde Pröpper al 115 duels in het shirt van FC Twente, daarin was hij goed voor elf doelpunten en vier assists.

