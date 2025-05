TD Arnold Bruggink legt taken bij FC Twente per direct neer

Arnold Bruggink legt per direct zijn functie als technisch directeur van FC Twente neer, zo maakt de Eredivisieclub dinsdagochtend bekend. De oud-speler laat weten dat fysieke klachten ten grondslag liggen aan zijn vertrek.

"Ik heb ruim twee jaar alles gegeven voor FC Twente ', zegt Bruggink in een verklaring op de clubsite. "Dat verdient deze prachtige club die diep in mijn hart zit. Maar deze baan gaat 24 uur per dag door, stopt nooit. De afgelopen periode kwam ik er ook steeds meer achter dat de invulling van de functie niet volledig bij me past. Dat breekt me vooral fysiek op", aldus de vertrekkende td.

De taken van Bruggink worden overgenomen door zijn voorganger Jan Streuer, die de afgelopen jaren op de achtergrond betrokken bleef bij het beleid. "Hij wordt per direct verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie en de staf. Streuer wordt daarbij ondersteund door Rob Boudrie, die zich bezighoudt met de voetbalontwikkeling en Tim Gilissen. Gilissen komt over van FC Utrecht en wordt verantwoordelijk voor de voetbalstrategie", schrijft FC Twente. "Ik ben blij dat Jan Streuer meer taken op zich gaat nemen. Hij kan samen, met de zeer capabele mensen die FC Twente heeft op de ingeslagen weg verder", reageert Bruggink.

'Uitermate vervelende beslissing voor Arnold, de club en voor mij persoonlijk'

"We kunnen niet anders dan de beslissing van Arnold accepteren", zegt algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente, die al 'een tijdje' wist dat Brugginks vertrek eraan zat te komen. "Allereerst voor hem is deze beslissing uitermate vervelend, maar ook voor de club en mij persoonlijk. Arnold is een buitengewoon prettige persoonlijkheid, fijn om mee te werken en hij heeft verstand van zaken. FC Twente gaat natuurlijk volle vaart verder. Er staat ons een drukke zomer te wachten. De opvolging is bij Jan Streuer in goede handen", aldus Scholten.

