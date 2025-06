‘Tweede club meldt zich bij Feyenoord voor Zechiël’

FC Twente heeft zich deze week bij Feyenoord gemeld voor , zo weet 1908.nl. De Tukkers gaan de strijd aan met FC Utrecht om de talentvolle middenvelder op huurbasis over te nemen. De verwachting is dat er binnenkort nog meer clubs concreet gaan worden.

Zechiël maakte in 2023 zijn officiële debuut voor Feyenoord, waar hij in totaal zestien wedstrijden voor speelde. Halverwege het afgelopen seizoen werd de middenvelder verhuurd aan Sparta Rotterdam, dat destijds nog in degradatienood verkeerde. In dertien wedstrijden hielp Zechiël zijn tijdelijke werkgever met twee goals en een assist naar een veilige twaalfde plaats.

LEES OOK: Feyenoord dreigt na Hancko nog een verdediger te verliezen aan Saudi-Arabië

Na zijn huurperiode op Het Kasteel keert Zechiël deze zomer terug bij Feyenoord, maar de nodige clubs zijn geïnteresseerd hem komend seizoen een jaar te huren. Waar eerder FC Utrecht al concreet werd voor de middenvelder, heeft ook FC Twente zich inmiddels voor hem gemeld. De verwachting is dat er in de komende tijd meer clubs concreet gaan worden voor Zechiël.

LEES OOK: Ben Wijnstekers: 'Als Van Persie het niet roept, dan...'

Overigens is Zechiël niet de enige middenvelder van Feyenoord die belangstelling geniet van FC Twente. De nummer zes van de Eredivisie is namelijk ook concreet voor Thomas van de Belt, die afgelopen seizoen uitkwam voor het Spaanse Castellón. Van de Belt kan definitief de overstap maken naar Enschede, maar zou nog geen keuze hebben gemaakt over zijn toekomst.

