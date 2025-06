Feyenoord dreigt na Hancko nog een verdediger te verliezen aan Saudi-Arabië

Na staat ook in de belangstelling van een club uit Saudi-Arabië, zo weet Gianluca Di Marzio. Het Al Hilal van nieuwe trainer Simone Inzaghi wil zich graag versterken met een linksback. Toch geldt Hartman niet als eerste optie; die eer is weggelegd voor van AC Milan.

Bij Feyenoord gaat men uit van een vertrek van Hartman, die nog een contract voor een seizoen heeft in De Kuip en dit niet wil verlengen. Afgelopen week werd bekend dat de linksback in aanmerking komt voor een transfer naar Bournemouth. Daar moet hij de vervanger worden van Milos Kerkez, die zeer waarschijnlijk naar Liverpool vertrekt.

Nu heeft Hartman er met Al Hilal er nog een optie bij. De nieuwe club van Inzaghi wil zich namelijk graag met een nieuwe linksback versterken. Hernández geldt daarvoor als eerste optie, maar de Fransman zou niet volledig overtuigd zijn om de stap naar Saudi-Arabië te maken. Volgens Di Marzio is Al Hilal al akkoord met AC Milan, maar Hernández heeft voorlopig nog niet ingestemd. De verdediger van Feyenoord is daarom in beeld als een alternatief.

Ook Hancko naar Saudi-Arabië

Mocht Feyenoord zakendoen met Al Hilal, lijkt het er sterk op dat de Rotterdammers deze zomer twee spelers aan Saudische clubs gaan verkopen. De nummer drie van Nederland zou woensdag namelijk een bod van 32 miljoen euro hebben ontvangen van Al-Nassr op Hancko. Hoewel er nog geen akkoord is, is de verwachting dat beide clubs er wel uit gaan komen.

