Feyenoord ontvangt megabod van Al-Nassr op Dávid Hancko

Het spel rondom Feyenoord-verdediger komt op de wagen. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat Al-Nassr een bod van zo'n 32 miljoen euro heeft uitgebracht op de Slowaakse verdediger. Middels bonussen kan dit bedrag nog met zo'n vier miljoen euro oplopen.

Het vertrek van Hancko bij Feyenoord lijkt slechts een kwestie van tijd. De Slowaak kende een uitstekend seizoen in De Kuip en heeft zich zodoende in de kijker gespeeld van Al-Nassr. Op 18 mei bevestigde algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese dat er formele interesse was vanuit Al-Nassr.

Clubwatcher Mikos Gouka stelt dat er nog geen akkoord is tussen Feyenoord en Al-Nassr, maar dat het wel de verwachting is dat beide clubs eruit gaan komen. Hancko zelf zou ook openstaan voor een avontuur in Saudi-Arabië, zo zou de 27-jarige linkspoot persoonlijk al een akkoord hebben bereikt. Bij de club, waar Cristiano Ronaldo momenteel nog onder contract staat, zou een miljoenencontract klaarliggen voor Hancko, die zich daarmee financieel onafhankelijk kan gaan spelen.

Hancko maakte in de zomer van 2022 de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord en ontpopte zich vrijwel direct tot een onmisbare basiskracht. Afgelopen zomer nog sprak de Slowaaks international met Atlético Madrid, maar tot een transfer kwam het niet. De Spaanse grootmacht kwam namelijk niet in de buurt van wat Feyenoord wilde incasseren voor de verdediger.

Hancko kan duurste uitgaande transfer Feyenoord worden

Afgelopen winter trok Juventus nog aan Hancko, maar Feyenoord was ook toen niet bereid om mee te werken aan een transfer. Nu lijkt het wel tot een transfer te gaan komen. Mocht Hancko daadwerkelijk naar Saudi-Arabië gaan, dan wordt hij de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van Feyenoord. Dat record staat nu op naam van Santiago Giménez, die afgelopen winter voor 32 miljoen euro vertrok naar AC Milan.

