Hancko kampt met interne tweestrijd bij Feyenoord

voert momenteel een persoonlijke tweestrijd uit, zo vertelt hij aan Sport Aktuality. De mandekker is aan de ene kant heel gelukkig bij Feyenoord, maar is er anderzijds aan toe om de volgende stap in zijn loopbaan te gaan zetten.

Hancko lijkt deze zomer na drie seizoenen de deur bij Feyenoord achter zich dicht te trekken. De Slowaak is al sinds zijn komst in De Kuip een belangrijke schakel, maar kan nu rekenen op serieuze belangstelling van Al-Nassr. De Saudische club zou al rond zijn met de verdediger en een bod van veertig miljoen euro op hem willen doen.

Ook de afgelopen drie transferperiodes werd Hancko in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord, maar tot een transfer kwam het telkens niet. In gesprek met Sport Aktuality laat hij weten dat er ‘een kern van waarheid’ zat in al deze geruchten. Nu lijkt hij na drie seizoenen wel te vertrekken, maar daar heeft hij het niet makkelijk mee. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik het fantastisch heb bij Feyenoord, maar tegelijkertijd wil ik graag verder”, legt de mandekker zijn tweestrijd uit.

Afgelopen zomer was Hancko al dicht bij een overstap naar Atlético Madrid, zo bevestigt hij. “We hebben er de hele zomer aan gewerkt en slechts één week voor het einde van de transferperiode werd duidelijk dat het niet zou werken en dat Atlético niet bereid was te betalen wat Feyenoord vroeg”, blikt de linkspoot terug. Naast de Spaanse grootmacht is Hancko ook in verband gebracht met Juventus en Liverpool. “Maar als die clubs het niet met mij eens zijn of andere spelers kiezen, doe ik niets met die wens. We zullen zien hoe het deze keer afloopt”, besluit hij.

