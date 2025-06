Ten Hag moet Ajax links laten liggen: 'Maar bij Feyenoord loopt vervanger van Tah'

Erik ten Hag krijgt bij Bayer Leverkusen een nieuwe kans in de top. De keuze kan goed uitpakken, denken Hans Kraay junior en Koert Westerman. Maar volgens Westerman moet Ten Hag niet doen wat hij deed bij Manchester United: veel spelers met een Ajax-verleden binnenhalen.

Voetbalcommentator Westerman denkt dat Ten Hag er goed aan doet om de lijn van zijn voorganger te volgen. “Als hij het slim aanpakt, kan het een succes worden. Hij gaat een gespreid bedje in. Xabi Alonso heeft het geweldig gedaan. Als hij zo slim is om voort te bouwen op de concepten van Xabi Alonso, zie ik het heel erg zitten”, legt hij uit aan FCUpdate. “Maar als hij bijvoorbeeld gaat doen wat Brian Priske bij Feyenoord deed – een heel ander systeem – dan gaat het fout.”

Met Jeremie Frimpong, Jonathan Tah en Florian Wirtz dreigen meerdere bepalende spelers te vertrekken. Westerman heeft een duidelijk advies voor Ten Hag wat betreft het aankoopbeleid. “Zeker geen Ajax-spelers aantrekken, want dat gaat niet goed komen. Gewoon de beste spelers halen, niet mensen die je al kent. Hancko (Feyenoord, red.) zou bijvoorbeeld een perfecte vervanger van Tah zijn. Ik zeg maar wat, dat gaat niet gebeuren, maar zo moet je gaan screenen. “

Kraay junior, een oud-ploeggenoot en vriend van Ten Hag, heeft vertrouwen in een goede afloop. “Ten Hag is een heel slimme man. Die weet ook wel dat Frimpong en Wirtz weggaan. Hij heeft echt wel een heel goede schaduwlijst.” Kraay denkt dat voor Ten Hag een droom uitkomt met zijn aanstelling in Leverkusen. “Hij wilde altijd trainen in de top van Duitsland. Ik vind het een geweldige keus. Hij heeft bij Ajax laten zien dat hij clubs als Real Madrid en Juventus ondersteboven kan spelen. Ik ben niet geheel objectief, maar dit gaat ‘m wel worden.”