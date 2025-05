‘Hancko persoonlijk rond met Al-Nassr, dat zich met megabod in De Kuip gaat melden’

heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Al-Nassr, zo weet Santi Aouna van FootMercato. Voor de verdediger ligt een contract tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar klaar in Saudi-Arabië. De verwachting is dat Al-Nassr in de komende dagen met een bod van veertig miljoen euro aanklopt bij Feyenoord.

Het vertrek van Hancko bij Feyenoord lijkt slechts een kwestie van tijd. De Slowaak kende een uitstekend seizoen in De Kuip en heeft zich zodoende in de kijker gespeeld van Al-Nassr. Op 18 mei bevestigde algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese dat er formele interesse was vanuit Al-Nassr. Op dat moment was er nog geen bod gedaan, maar eerder deze week maakte Nicolò Schira melding van een aanbieding vanuit Saudi-Arabië.

Hoewel er nog geen akkoord is tussen Feyenoord en Al-Nassr over het vertrek van Hancko, heeft de verdediger de afgelopen tijd wel met de Saudische club gesproken. Volgens Aouna zijn de gesprekken tussen de club en speler goed verlopen en heeft Hancko een persoonlijk akkoord bereikt met Al-Nassr. Voor de verdediger ligt nu een contract tot medio 2028 klaar in Riyad, met een optie voor nog een jaar.

Al-Nassr wil veertig miljoen euro bieden

Al-Nassr is nog altijd in gesprek met Feyenoord om de Slowaak los te weken. Die gesprekken verlopen volgens Aouna momenteel positief. Naar verluidt is de Saudische club van plan in de komende dagen een nieuw bod ter hoogte van veertig miljoen euro op de mandekker uit te brengen.

🚨EXCL: 🟡🔵🇸🇰 #SPL |



🔐 Al-Nassr have an agreement with David Hancko on personal terms



✍️ Contrat valid until June 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ + 1️⃣ year option



❗️The talks with Feyenoord Rotterdam are positive



💰 Al-Nassr could send a proposal around €40M in the next days pic.twitter.com/n7F26LWYvn — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 29, 2025

