Feyenoord verliest geduld en bereidt laatste bod op Valente voor

Feyenoord is nog niet van plan om op te geven. De Rotterdamse club zag eerder al twee biedingen op de middenvelder van FC Groningen afgewezen worden, maar bereidt nog een derde en laatste bod voor. Dat meldt Mounir Boualin van Soccernews.

Valente wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. De middenvelder, die zich momenteel met Jong Oranje voorbereidt op het Europees kampioenschap in Slowakije, zou al persoonlijk rond zijn met de Rotterdammers. Deze week zou Dennis te Kloese een verbeterd bod hebben neergelegd in Groningen, waarmee hij ‘min of meer een ultimatum heeft gesteld’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valente reageert veelzeggend als naam Feyenoord valt en komt met waanzinnig compliment

Dit zogenaamde ultimatum-bod was voor FC Groningen nog niet genoeg. "Wat ons betreft is er nog steeds een te groot gat om te kijken of we er met elkaar uit kunnen komen. Dat is nu de status", liet algemeen directeur Frank van Mosselveld eerder deze woensdag weten aan Voetbal International. "Maar goed, het is nog vroeg in de window, er kan nog van alles gebeuren."

LEES OOK: FC Groningen-directeur laat zich uit over mogelijke Feyenoord-transfer Valente

Het geduld van Feyenoord en directeur Dennis te Kloese begint wel op te raken, maar desondanks wil de club nog niet opgeven. Momenteel wordt er gewerkt aan een derde en laatste bod. "Als de Groningers dan niet akkoord gaan, zal Feyenoord het er vermoedelijk bij laten en accepteren dat Valente niet haalbaar is", schrijft Boualin.

Valente bereidt zich momenteel met Jong Oranje voor op het EK Onder 21 in Slowakije. Aanvankelijk was de talentvolle middenvelder niet opgeroepen door bondscoach Michael Reiziger. Door het afhaken van Dirk Proper, die nog teveel hinder ondervond van zijn blessure, mocht Valente zich alsnog melden bij Jong Oranje.

