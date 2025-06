FC Groningen-directeur laat zich uit over mogelijke Feyenoord-transfer Valente

Dat de overstap van FC Groningen naar Feyenoord gaat maken is geen uitgemaakte zaak. Dat stelt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van de Trots van het Noorden, tegenover Voetbal International. Feyenoord is serieus geïnteresseerd in de smaakmaker van FC Groningen, maar de clubs zitten nog niet op één lijn wat betreft de transfersom.

Valente wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. De middenvelder, die zich momenteel met Jong Oranje voorbereidt op het Europees kampioenschap in Slowakije, zou al persoonlijk rond zijn met de Rotterdammers. Deze week zou Dennis te Kloese een verbeterd bod hebben neergelegd in Groningen, waarmee hij ‘min of meer een ultimatum heeft gesteld’.

"Feyenoord heeft zich netjes bij ons gemeld en wij hebben Luciano toestemming gegeven om daarnaartoe te gaan", geeft Van Mosselveld aan. "Er is toen een eerste bod uitgebracht, dat wij hebben afgeslagen. We hebben toen ook onze gedachtes over de transfervoorwaarden met Feyenoord gedeeld. Wat wij willen en wat zij willen; dat ligt nog wel een behoorlijk stuk uit elkaar."

Het eerste bod van Feyenoord is afgewezen door FC Groningen, waarna de Rotterdammers terug zijn gekomen. "Maar wat ons betreft is er nog steeds een te groot gat om te kijken of we er met elkaar uit kunnen komen", is Van Mosselveld duidelijk. "Dat is nu de status. Maar goed, het is nog vroeg in de window, er kan nog van alles gebeuren. Luciano focust zich nu ook op het EK. We zullen zien hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen."

