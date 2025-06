Feyenoord veegt eerste bod op Igor Paixão van tafel

Feyenoord neemt het eerste bod van Olympique Marseille op niet serieus, meldt De Telegraaf. Zolang de Franse club niet met serieuze bedragen komt, is directeur Dennis te Kloese niet bereid om in onderhandeling te gaan.

Zaterdag kwam naar het nieuws naar buiten dat Paixão in de belangstelling staat van Marseille. Volgens 1908.nl is de Franse topclub momenteel ‘serieuze stappen’ aan het ondernemen om de vleugelspeler naar Ligue 1 te halen. “De Franse topclub heeft een eerste bod uitgebracht op de Braziliaanse aanvaller”, klonk het. Waar de Feyenoord-gerichte website geen melding maakte van de hoogte van het bod, werd wel gesteld dat een transfer van Paixão een recordsom zou opleveren. Dat record is momenteel in handen van Santiago Giménez, die afgelopen winter inclusief bonussen voor zo’n 35 miljoen euro naar AC Milan vertrok.

De Telegraaf weet te melden dat het openingsbod vanuit Olympique Marseille op Paixão rond de twintig miljoen euro bedroeg. Dat wordt vanuit Feyenoord 'niet als een serieus bod beschouwd'. "Zolang er geen serieuze bedragen op tafel komen gaat Te Kloese niet eens in onderhandeling met de Fransen", schrijft Marcel van der Kraan.

Mogelijk heeft Feyenoord ook geen haast met het verkopen van Paixão, aangezien er ook interesse vanuit Engeland en Italië voor de Braziliaanse vleugelspeler is. Eerder dit jaar werd de smaakmaker van de Rotterdammers ook gelinkt aan onder meer Napoli en AC Milan. Afgelopen seizoen was Paixão in het shirt goed voor liefst achttien goals en negentien assists in 47 wedstrijden.

Lang is tweede optie voor Olympique Marseille

