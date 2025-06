‘PSV moet héél diep in de buidel tasten voor Young, transfer op losse schroeven’

PSV staat op het punt om de komst van Nick Olij wereldkundig te maken, maar of ook Marvin Young de stap van Sparta Rotterdam naar Eindhoven zal maken, valt nog te bezien. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews willen de Rotterdammers namelijk een bedrag van liefst zeven miljoen euro voor de verdediger.

Begin deze maand werd duidelijk dat PSV naast Olij ook Young wil losweken bij Sparta. De Eindhovenaren zouden al een bod van drie miljoen euro hebben ingediend voor de centrale verdediger, maar dat is voor Sparta niet voldoende. Bij lange na niet zelfs, zo weet Boualin. Volgens de transferjournalist willen de Rotterdammers namelijk liefst zeven miljoen euro ontvangen.

Artikel gaat verder onder video

Er zit dus nog een zeer groot verschil tussen vraag en aanbod en PSV is absoluut niet van plan om aan de vraagprijs van zeven miljoen euro te voldoen. Om tot een deal te komen zal Sparta dus flink moeten zakken, maar de vraag is of men daar op Het Kasteel zin in heeft.

Daarmee lijkt een transfer van Young dus een lastig verhaal te worden, tot teleurstelling van de speler zelf. De Spartaan vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 5,3 miljoen euro. PSV is inmiddels op zoek naar andere opties om de verdediging mee te versterken.

