PSV spot geschikte opvolger van Boscagli in Amerikaanse MLS

PSV is in de zoektocht naar een opvolger voor Olivier Boscagli uitgekomen in de MLS. Volgens Mounir Boualin van Soccernews zien de Eindhovenaren in 'een interessante kandidaat'. De 23-jarige Franse verdediger staat momenteel nog onder contract bij Charlotte FC, dat uitkomt in de MLS.

Boscagli maakte in de zomer van 2019 de overstap van het Franse OGC Nice naar PSV. Na zes jaar trekt de Franse linkspoot de deur achter zich dicht bij de Eindhovenaren. Boscagli lijkt zich op te kunnen gaan maken voor een stap naar de Premier League. Volgens Sky Sports zou hij alsnog een transfer maken naar Brighton & Hove Albion, een overstap die een jaar eerder niet doorging.

LEES OOK: Eredivisieclub in de markt voor PSV-talent Tygo Land

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is PSV druk bezig met de opvolging van de 27-jarige Fransman en daarbij passeren diverse namen de revue. Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach staat nog altijd hoog op het lijstje, maar de 28-jarige Japanner zou teveel moeten kosten. Intern bij PSV wordt eraan getwijfeld of hij dank ook wel financieel haalbaar is, mede door zijn flinke salaris.

LEES OOK: PSV maakt jacht op nog een Senegalese verdediger

PSV schaakt op meerdere borden en is derhalve ook uitgekomen in de MLS. Malanda wordt door de technische leiding van de Eindhovenaren gezien als een betaalbaar alternatief voor Itakura. De landskampioen houdt de Franse stopper met Congolerese roots al langere tijd in de gaten. Hoewel de 23-jarige Malanda rechtsbenig is, kan hij op beide posities centraal achterin uit de voeten.

Malanda maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Franse Rodez naar Charlotte FC. Bij de MLS-club groeide de in de Rouen geboren verdediger uit tot een vaste waarde. De 1,94 meter lange verdediger miste dit seizoen nog geen minuut voor zijn elftal en speelde in totaal al 97 duels voor Charlotte FC. Malanda heeft in de Verenigde Staten nog een contract tot eind 2026, met daarin de optie voor nog een jaar.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Opvolger Noa Lang getipt: 'Perfecte aanwinst voor PSV’ 🔗

👉 'Hoe denken de Marokkaanse spelers van PSV over deze transfer?' 🔗

👉 PSV-fan Anthony (61) ernstig mishandeld: 'Getwijfeld of ik dit zou delen' 🔗

👉 PSV-kampioen duikt kort na huldiging op bij AZ - sc Heerenveen 🔗

👉 Read ziet 'wereldtopper' bij PSV en plaatst hem op zelfde hoogte als Leão 🔗