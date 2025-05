PSV-fan Anthony (61) ernstig mishandeld: 'Getwijfeld of ik dit zou delen'

Een vreselijk incident tijdens de huldiging van PSV, vorige week zondag. De 61-jarige supporter Anthony van der Vloet is ernstig mishandeld en zal binnenkort geopereerd moeten worden. Zijn stiefdochter is een inzamelingsactie begonnen voor de PSV-fan.

“Op zondag 18 mei, tussen 19:30 en 20:30 uur, ben ik zwaar mishandeld. Dit gebeurde tijdens het kampioensfeest van PSV, tussen de moskee en het PSV-stadion, ter hoogte van de Steentjeskerk”, schrijft Van der Vloet in een bericht op Facebook. Samen met een vriend zag hij een persoon ‘met een hoodie en een mondmasker’ die fietsen aan het vernielen was. “Mijn fiets stond daar ook in de buurt. Ik liep naar hem toe en vroeg: ‘Waar ben jij in godsnaam mee bezig, man?’ Hij reageerde extreem agressief en riep: ‘Heb jij hier ook iets te vertellen?’ Vervolgens sloeg hij mij twee keer in mijn gezicht. Ik viel achterover en raakte buiten bewustzijn.”

Van der Vloet kreeg hulp van zijn vriend en een andere man en vrouw. “De vrouw zei dat ze EHBO had en samen hebben ze me gedragen naar de tunnel rechts van het PSV-stadion. Er kwam toen nog een man bij die zei dat hij wist wie de dader was — met hem zou ik graag in contact komen. Ook was er een andere man met een zwart petje die de hele tijd bij mij is gebleven — met hem wil ik ook graag in contact komen. Uiteindelijk ben ik naar de EHBO-post bij de Bijenkorf gebracht. Vandaar ben ik samen met mijn vriendin naar het ziekenhuis gegaan. Mijn linkeroog is er slecht aan toe en ik zit nu al een week thuis.”

Volgens Van der Vloet was de dader een man tussen de 20 en 30 jaar, van 1.80 tot 1.85 meter lang. “Hij droeg een zwarte hoodie en een masker. Een opvallend kenmerk was de pilotenbril die hij op had. Verder had hij een lang gezicht en een beschadigde neus. Ik vermoed dat hij een vechtsport beoefent.” De PSV-fan vraagt mensen met meer informatie om zich persoonlijk bij hem te melden via Facebook. “Ik heb lang getwijfeld of ik dit zou delen, maar ik voel dat het nodig is. Lieve mensen, deel dit bericht alsjeblieft.”

Het linkeroog van Van der Vloet is ernstig beschadigd. De man moet binnenkort onder het mes en mogelijk volgen er daarna nog meer operaties, valt te lezen op de GoFundMe-pagina, waarop ook meerdere foto's van het letsel te zien zijn. "Omdat hij geen vast inkomen heeft, stapelen de zorgen zich op. Hij moet zijn hypotheek en vaste lasten blijven betalen, maar zonder werk is dat onmogelijk." Eerder werd al bekend dat een fotograaf ernstig was mishandeld tijdens de huldiging.