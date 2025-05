'Hoe denken de Marokkaanse spelers van PSV over deze transfer?'

De interesse van PSV in doelman maakt de tongen los. Zondag werd duidelijk dat de reservekeeper van Bayern München op de radar is verschenen in Eindhoven. Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf merkt dat niet iedereen voorstander is van de komst van de Israëlische keeper. Hij vraagt zich ook af hoe de transfer zou vallen bij de Marokkaanse spelers van PSV.

“Tegenwoordig krijgen mensen meteen rode vlekken in de nek als iets uit Israël komt”, zegt Kapteijns in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Of het nou om olijven gaat, een songfestivalliedje of een doelman… De meloentjes gingen weer rond op sociale media.” Daarmee doelt hij op emoji’s van de watermeloen, een symbool van de Palestijnse strijd, mede omdat de kleuren ervan overeenkomen met de Palestijnse vlag. “Mensen vonden het schandalig als PSV een ‘zionist’ zou aantrekken. Mensen slaan compleet door: het is een keeper die toevallig uit een land komt. Hij mag gewoon z’n beroep uitoefenen.”

Toch heeft Kapteijns een waarschuwing voor PSV. “Het is wel een overweging dat het in de kleedkamer ook wat onrust kan geven. PSV heeft meerdere Marokkaanse spelers”, doelt hij op Ismael Saibari en Couhaib Driouech. Collega-journalist Mike Verweij reageert: “Ik snap wat je zegt, en ik geloof ook dat het kan gebeuren, maar het zou absurd zijn als dit politiek gemaakt wordt. Die jongen heeft na 7 oktober één keer gepost dat z’n gedachten bij de slachtoffers en hun familieleden waren. Daarna heeft hij volgens mij nooit meer iets gepost. Mag dat dan ook niet? Mensen moeten eens stoppen om alle joden en Israëliërs te veroordelen op het beleid van Netanyahu. Ik vind het te absurd voor woorden om dit te betrekken op een speler van PSV.”

Toch weet PSV dat de buitenwereld niet altijd buiten de kleedkamer gehouden kan worden. “Het kan best heel vervelend zijn. PSV heeft natuurlijk een heel bekend voorbeeld, na 9/11. Ronald Waterreus en andere jongens waren helemaal in shock, terwijl Mateja Kezman zei: ‘Net goed voor die Amerikanen, want die hebben Belgrado gebombardeerd.’ Dat is een enorme rel geworden in de selectie. Die verstoorde verhoudingen zijn nooit meer goed gekomen” Verweij vraagt zich af: “Denk je nou echt dat iemand als Saibari, of andere Marokkaanse spelers, die jongen gaan veroordelen puur omdat hij een Israëliër is? Ik acht ze toch verstandiger.” Kapteijns antwoordt: “Dat mag ik hopen.”

‘Afkoopsom Olij drie miljoen euro’

Hoe zit het dan met de interesse in Nick Olij? De keeper van Sparta Rotterdam wordt óók met PSV in verband gebracht. Maar, zo zegt Kapteijns: “Olij is iets minder concreet dan links en rechts gemeld is. De interesse is kenbaar gemaakt en het is bekend dat hij een vaste afkoopsom heeft. Dat zou zo’n drie miljoen euro zijn, dus dat kan snel geregeld zijn. In principe is het dan een kwestie van afrekenen bij de kassa, dat kan bij wijze van spreken binnen een dag. Er is alleen nog niet op doorgepakt. Peretz is een heel talentvolle doelman. Bij Bayern zien ze in hem een toekomstige opvolger van Manuel Neuer. Hij kan verhuurd worden, maar dan wel naar een club waar hij ook gaat spelen.”

Voor Olij kan een transfer naar PSV daarom minder aantrekkelijk zijn. “Het is voor Olij dus niet zo heel interessant om daarachter te gaan zitten. Clubs bouwen het natuurlijk slim in met boetes. Je kunt hem redelijk goedkoop huren als hij veel speelt, maar als hij niet speelt, dan moet je boetes betalen. Het kan voor Olij alsnog best interessant zijn, ook financieel gezien. Je kunt ook net geluk hebben dat Peretz geblesseerd raakt. Maar voor iedere keeper is dit wel een overweging.”

