PSV-kampioen duikt kort na huldiging op bij AZ - sc Heerenveen

Een bijzondere gast bij de play-offwedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen. PSV-middenvelder zat op de tribunes in het AFAS Stadion, naast de geblesseerde Heerenveen-keeper .

Veerman was maandag nog aanwezig bij de huldiging van landskampioen PSV: hij vierde uitbundig feest en viel op door een shirt te dragen van Thijmen Blokzijl, de man die vorige week de 2-2 maakte voor FC Groningen tegen Ajax. Eenmaal uitgefeest is Veerman afgereisd naar Alkmaar om de wedstrijd tussen AZ en Heerenveen te zien.

Artikel gaat verder onder video

Waarschijnlijk zat hij er als aanhanger van Heerenveen, de club waarvoor hij uitkwam tussen 2019 en 2022. Veerman zat op de tribune naast Noppert, die niet tot de wedstrijdselectie van Heerenveen behoort na een nare botsing met ploeggenoot Hristiyan Petrov in de afsluitende competitiewedstrijd tegen Feyenoord.

LEES OOK: Kijkers AZ - sc Heerenveen verbijsterd: 'Donkerrood voor Koopmeiners'

“Noppert is dus weer aardig hersteld van die botsing”, concludeert ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. “Voor Veerman zit het seizoen erop, maar hij blijft toch liefhebber en blijft kijken naar zijn oude club. Hij was tijdens de huldiging van PSV goed in vorm.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV, Ajax en Feyenoord 'zitten te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 ‘Boscagli alsnog op weg naar Premier League’ 🔗

👉 Makkelie reageert op moment met Lang: 'Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren' 🔗

👉 Nieuwe bestemming voor De Jong geopperd: 'Dat zou ik Luuk wel gunnen' 🔗

👉 Joey Veerman strooit extra zout in Ajax-wond met opvallend shirt bij PSV-huldiging 🔗