SC Heerenveen - Feyenoord in eerste helft gestaakt

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord is zondag na negentien minuten stilgelegd. Er werden bekertjes op het veld gegooid nadat iemand onwel werd op de tribune. Volgens ESPN-commentator Michiel Teeling raakte kort daarna een tweede persoon onwel. De onderbreking duurde een kleine twintig minuten.

Er waren hulpverleners met een AED op weg naar een supportersvak van Heerenveen. Leden van de medische staf van zowel Heerenveen als Feyenoord schoten te hulp. Op het moment van de staking stond het 1-0 voor Heerenveen.

Artikel gaat verder onder video

Het was scheidsrechter Jeroen Manschot die besloot de wedstrijd stil te leggen. De spelers van beide ploegen gingen met elkaar in overleg over de tactiek en het wedstrijdverloop. Maar doordat de staking langer duurde dan verwacht, besloot Manschot de spelers naar binnen te laten gaan.

De wedstrijd werd uiteindelijk een kleine twintig minuten na de onderbreking hervat. Feyenoord verklaarde via X: "De situatie op de tribune is onder controle. We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe. 🙏"

Blessure Andries Noppert

Vlak voor de medische noodsituaties lag de wedstrijd ook al vijf minuten stil. Dat gebeurde vanwege een nare blessure bij Andries Noppert. Na een ongelukkige botsing met zijn eigen ploeggenoot Hristiyan Petrov moest de keeper per brancard van het veld. Mickey van der Hart was zijn vervanger.

🚨 Volg de laatste speelronde van minuut tot minuut in ons liveverslag!

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’ 🔗

👉 'Feyenoord moet vrezen nadat FC Barcelona gewenst target misloopt' 🔗

👉 Feyenoord wil sterspeler behouden en doet concreet contractvoorstel 🔗

👉 'Feyenoord-vertrek steeds dichterbij: zaakwaarnemers zijn in onderhandeling' 🔗

👉 Te Kloese onthult: hierdoor klikte het niet tussen Feyenoord en Priske 🔗