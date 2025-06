Eredivisieclub in de markt voor PSV-talent Tygo Land

staat in de belangstelling van FC Volendam, zo onthult clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder geldt in Eindhoven als groot talent, maar kreeg afgelopen seizoen slechts sporadisch de kans van trainer Peter Bosz om zijn kwaliteiten te tonen in het eerste elftal.

De in het Drentse Peize geboren Land kwam in 2024/25 niet verder dan 144 speelminuten in PSV 1, verdeeld over vijf invalbeurten in de Eredivisie, eentje in de KNVB Beker en één hele wedstrijd: het met 3-2 gewonnen Champions League-duel met het Liverpool van Arne Slot. Vaker moest Land genoegen nemen met speelminuten bij Jong PSV, waarvoor hij 21 keer uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens Elfrink staat Land ervoor open om volgend seizoen op huurbasis bij een andere club vlieguren te maken op het hoogste niveau. "Normaal gesproken wil PSV daar wel aan meewerken als er te weinig perspectief op speeltijd is voor een selectielid, maar doorgaans beslist de club daar pas later in de transferperiode over", weet de journalist. 'Meerdere Nederlandse clubs' zouden de middenvelder graag huren, waarvan FC Volendam de enige is die bij naam genoemd wordt. "Maar dat zit volgens Eindhovense bronnen nog niet in de eindfase", aldus Elfrink.

Behalve Land zou ook Isaac Babadi (20) PSV op huurbasis kunnen gaan verruilen voor een andere Eredivisieclub. De middenvelder kon afgelopen winter al tijdelijk verkassen naar sc Heerenveen, terwijl NEC hem probeerde terug te halen naar zijn geboorteplaats Nijmegen. Babadi speelde afgelopen seizoen dertien wedstrijden in PSV 1 en was daarin eenmaal trefzeker.

