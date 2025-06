PSV heeft Mendy om bijzondere reden nog niet binnen

PSV lijkt zich deze zomer te gaan versterken met . De Eindhovenaren gaan zo’n vier miljoen euro betalen voor de Senegalees van Real Betis, maar volgens het Eindhovens Dagblad kan er nog een ‘kink in de kabel’ komen. PSV twijfelt namelijk of Mendy een werkvergunning kan krijgen.

Anderhalve week geleden kwam naar buiten dat PSV werk maakt van de komst van Mendy. De twintigjarige Senegalees mag vertrekken bij Real Betis en de landskampioen heeft verdedigende versterkingen nodig. Vorige week werd duidelijk dat PSV op het punt stond de komst van Mendy af te ronden, waar een bedrag van vier miljoen euro voor wordt betaald.

Een week later is de komst van de jonge Senegalees nog altijd niet afgerond. Toch staat de deal ‘nog niet op losse schroeven’, zo verzekert het ED de fans van de regerend landskampioen. Wel kan de transfer nog een ‘kink in de kabel’ opleveren. Dat heeft alles te maken met de werkvergunning die Mendy nodig heeft.

Bij PSV is het namelijk niet duidelijk of Mendy momenteel in aanmerking komt voor een werkvergunning. Daar willen de Eindhovenaren eerst duidelijkheid over hebben, alvorens de deal kan worden afgerond. Om in Nederland te voetballen heeft Mendy een werkvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst nodig. Momenteel is niet zeker of de Senegalees deze ook daadwerkelijk zal krijgen als het tot een transfer komt.

