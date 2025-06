Eindhovens Dagblad komt met groot nieuws over Ivan Perisic

Het wordt steeds aannemelijker dat ook komend seizoen onder contract staat bij PSV. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft de Kroatische buitenspeler een eerste aanbod van Olympique Marseille afgeslagen.

Perisic kwam vorig jaar september transfervrij naar PSV, nadat hij zijn contract bij Hajduk Split liet ontbinden. De 36-jarige Kroaat toonde zich direct van meerwaarde en had met negen treffers en negen assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap van de Eindhovenaren. Daarnaast was hij na de winterstop ook nog goed voor drie treffers in de Champions League.

Het is dan ook geen geheim dat PSV dolgraag een jaar wil verlengen met de ervaren Perisic. De clubleiding van de Eindhovenaren doet er volgens het Eindhovens Dagblad alles aan om de tweebenige buitenspeler binnenboord te houden. Het medium schets dan ook dat het plan 'kansrijk oogt', maar dat er geen garanties zijn. Bovendien zijn de handtekeningen nog niet gezet.

Voor PSV zijn er diverse kapers op de kust, waaronder het Franse Olympique Marseille. De nummer twee van Frankrijk had wel oren naar de diensten van Perisic. Alleen de Franse grootmacht ving bot. Het ED schrijft dat het management van Perisic momenteel geen 'ja' kan zeggen tegen het aanbod uit Frankrijk. Bovendien prefereert de Kroaat momenteel PSV boven de nummer twee van Frankrijk.

Perisic zou wel openstaan voor een stap naar een absolute topclub in Europa. Als deze aanbieding niet komt, dan is de kans groot dat hij bij PSV blijft. Momenteel focust Perisic zich op de WK-kwalificatieduels met Kroatië. Na die wedstrijden zal de smaakmaker van PSV de knoop doorhakken over zijn toekomst.

