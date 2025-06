PSV-sterkhouder neemt afscheid: 'Ik vertrek met een hart vol dankbaarheid'

Doelman heeft middels een bericht op Instagram afscheid officieel afscheid genomen van PSV. De Argentijnse goalie besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen en trekt derhalve na drie seizoenen de deur achter zich dicht in het Philips Stadion. Benítez is de club dankbaar voor drie onvergetelijke jaren.

Benítez maakte in de zomer van 2022 transfervrij de overstap van OGC Nice naar PSV. In Eindhoven moest de Argentijn de concurrentiestrijd aangaan met Joël Drommel, en deze wist hij overtuigend te winnen. In drie jaar bij PSV kwam de inmiddels 32-jarige doelman tot 134 wedstrijden, waarin hij 43 maal zijn doel schoon wist te houden. Met PSV legde hij beslag op twee landstitel, twee maal de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker in 2023. Al keepte Drommel de duels tijdens dat toernooi.

"Na drie onvergetelijke jaren is de tijd gekomen om dit speciale hoofdstuk in mijn carrière af te sluiten", steekt Benítez van wal via Instagram. "Ik wil iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze reis oprecht bedanken... mijn teamgenoten voor hun inzet en broederschap, de coachingstaf en het clubpersoneel voor hun vertrouwen en steun, en bovenal de fans, die er altijd waren en mij onvoorwaardelijk steunden."

"Ik vertrek met een hart vol dankbaarheid en herinneringen die ik voor altijd bij me zal dragen. Deze club heeft me geholpen om te groeien als voetballer en als persoon en zal altijd een plekje in mijn hart hebben. Bedankt voor alles. Ik weet zeker dat onze paden elkaar weer zullen kruisen", schrijft de Argentijnse doelman tot besluit.

PSV jaagt op vervanger Benítez

PSV is inmiddels druk bezig met het zoeken naar een opvolger van Benítez en lijkt daar op korte termijn in te gaan slagen. De Eindhovenaren zijn namelijk dicht bij het aantrekken van de Israëlische doelman Daniel Peretz. Hij zou op huurbasis, met optie tot koop, over moeten komen van Bayern München. Daarnaast nadert PSV overeenstemming met Sparta Rotterdam over Nick Olij.

