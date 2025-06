Perisic hint op Instagram naar toekomstplannen

lijkt op Instagram een hint naar zijn toekomst als voetballer te hebben gegeven. De aanvaller wordt sinds deze week in verband gebracht met een overstap naar Olympique Marseille en is de Franse topclub inmiddels ook op Instagram gaan volgen.

Lange tijd leek het erop dat Perisic – die over een aflopend contract beschikt – zou gaan bijtekenen bij PSV, maar daar bestaan inmiddels twijfels over. De Kroaat had met negen treffers en evenveel assists in 27 Eredivisiewedstrijden een belangrijk aandeel in het afgelopen landskampioenschap, dus is het niet zo vreemd dat men in Eindhoven graag met hem verder gaat.

Maandag meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat PSV en Perisic ‘ver’ zijn in de onderhandelingen over een nieuw contract, maar dat er nog niks definitief is. Daar wil Marseille graag van profiteren. PSV heeft hier zelf nog niks van gehoord, maar er is ook nog geen tekenaankondiging ingepland. Daardoor kan Perisic dus nog worden overtuigd. De Kroaat zelf heeft inmiddels besloten om Marseille te volgen op Instagram, waarmee hij mogelijk een hint geeft over zijn toekomst.

Marseille winkelt in Nederland

Overigens is Perisic niet de enige Eredivisiespeler die in de belangstelling staat van Marseille. De Zuid-Fransen hebben voor de linkervleugel namelijk Igor Paixão op de korrel en zouden zelfs al een bod van ruim twintig miljoen euro hebben gedaan op de Feyenoorder. Mocht de Braziliaan niet haalbaar zijn, wil de Ligue 1-club graag Noa Lang naar Frankrijk halen. Verder wil Marseille ook Souffian El Karouani oppikken bij FC Utrecht.

