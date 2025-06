PSV gaat ster definitief verliezen, vergaande gesprekken met PL-club

is dicht bij een overstap naar Engeland, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Argentijnse doelman, die deze zomer uit zijn contract loopt bij PSV, is momenteel in gesprek met een club uit de Premier League. Het is niet duidelijk om welke club het gaat.

Het vertrek van Benítez bij PSV zit er al langer aan te komen. De doelman loopt deze zomer uit zijn contract in het Philips Stadion en wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken toen Atlético Madrid belangstelling had. De Spanjaarden boden een bedrag van ruim twee miljoen euro, wat door PSV direct van tafel werd geveegd.

Hoewel Benítez ook dit seizoen weer landskampioen werd met PSV, is hij niet van plan om langer in Eindhoven te blijven. Begin april liet Peter Bosz al weten dat hem dit niet verbaast, waarbij hij de suggestie wekte dat de partijen er om financiële redenen niet uitkwamen. Nu lijkt de Argentijn zijn keuze voor een vervolgstap te hebben gemaakt, aangezien hij volgens het ED vergaande gesprekken voert met een club uit de Premier League. Het is niet duidelijk met welke club hij spreekt.

Meerdere doelmannen in beeld

Naast Benítez is de kans aanwezig dat ook tweede doelman Joël Drommel deze zomer vertrekt uit Eindhoven. Na een persoonlijk akkoord met Nick Olij van Sparta zetten de Eindhoven daarom in om nog een doelman naar Noord-Brabant te halen. Daarvoor zijn Daniel Peretz van Bayern München en Mike Penders, door Chelsea verhuurd aan KRC Genk, in beeld.

